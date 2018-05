Baloncesto | Liga femenina Erauncetamurgil también renueva y ya son ocho las jugadoras que siguen en el IDK DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 mayo 2018, 07:00

María Erauncetamurgil (San Sebastián, 1998) continuará una temporada más en el IDK Gipuzkoa. Es la octava jugadora que renueva. Esta temporada ha disputado veinte partidos de la liga regular (media de ocho minutos, 1,5 puntos y 1,3 rebotes), además de la Copa y los playoffs por el título.

La donostiarra se muestra satisfecha de seguir a las órdenes de Azu Muguruza. «Estoy muy contenta. Esta temporada hemos superado las expectativas, y aunque sea difícil, intentaremos igualar o superarla», dice.

No ha sido una temporada fácil para la ala-pívot, de 1,85 metros, porque cuando se estaba recuperando de una lesión de rodilla que arrastraba desde de la anterior temporada, la 2016/17, el tobillo le volvió a apartar de las pistas. «Empecé con una lesión de tobillo, fue un inicio raro, pero he acabado muy bien. Cada vez me siento más importante en el equipo y voy aportando más. Eso me da cada vez más confianza».

Eraurcetamurgil está a la espera de conocer si entra en la preselección sub-20 para el Europeo que se disputará en julio en Sopron (Hungría).

Con la continuidad de Erancetamurgil, son ocho las jugadores que continuaran en el IDK Gipuzkoa en la 2018/19. Azu Muguruza podrá contar con las bases Lara Gonzalez e Iva Brkic, las aleros Iulene Olabarria, Ellen Nystrom y Sara Iparragirre, y las interiores Lyndra Weaver, Toch Sarr y la propia Erauncetamurgil. La donostiarra valora la continuidad de casi toda la plantilla: «Llevábamos dos años que en pretemporada empezábamos de cero. En la próxima temporada será distinto y eso nos dará un plus».