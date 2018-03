Baloncesto El IDK no se encuentra en Logroño Iva Brkic, durante el partido de ayer. Tras un buen comienzo, Promete renace y anula a las donostiarras (79-57) MACARENA TEJADA Sábado, 24 marzo 2018, 23:11

No fue el IDK Gipuzkoa de siempre. El de ayer, en Logroño, estuvo desorientado. Disperso, quizá. Las donostiarras no se encontraron cómodas en la pista y perdieron ante Campus Promete (79-57). No pudo ser. La clasificación para los playoffs deberá esperar a la última jornada ante Al Qázeres el sábado en el Josean Gasca (19.00 horas, horario unificado). En juego están dos plazas que se las va a jugar con el Lointek Gernika y La Seu, que ayer ganaron sus duelos.

A pesar de que el conjunto donostiarra -con Weaver, Nystrom, Brkic, Alleyne y Aduriz como quinteto inicial- inauguró el choque con un parcial de +10 a su favor, las locales no tardaron en reaccionar. Una canasta de Niki redujo la diferencia a la mínima expresión (14-15). Promete apura sus opciones para permanecer en esta categoría y luchó para conseguirlo. Hizo daño en el poste bajo, pero unos muy buenos minutos de Weaver en el primer cuarto hicieron que este finalizara con el IDK por delante (16-21).

La vuelta no iba a ser sencilla. Las de Julián Martínez se volvieron a meter en el partido con un parcial de 4-0. Además, apretaban en defensa. Lo peor estaba por llegar. En apenas tres minutos acortaron la diferencia y se colocaron por delante en el luminoso por primera vez en el partido (26-25). Entonces Lucas marcó desde la línea de tres (26-28). Pero no era suficiente. Promete imponía su ritmo y al IDK empezaba a vérsele desorientado, no muy cómodo. El luminoso estaba muy igualado y el juego, también. Aduriz forzó una puerta atrás sobre la bocina y empató así el marcador a 40, con el que se llegó al descanso.

Brecha en el tercer cuarto

En la reanudación, el equipo local siguió con su ritmo anotador. Estebas y Robinson continuaron sumando. Campus Promete se creció y con una tranquilidad envidiable consiguió abrir una brecha que el IDK trató de romper con dificultad. No pudo. Frenar a las riojanas se había vuelto complicado. Así las cosas, el tercer cuarto llegó a su fin, 64-52.

En los diez últimos minutos las visitantes estuvieron perdidas. El choque quedó estancado. Ninguno de los dos equipos conseguía marcar. Es más, la primera canasta no llegó hasta pasados tres minutos y medio de juego. Y lo hizo por parte de las locales. El IDK solo anotó cinco puntos en el último cuarto. Así es difícil ganar. En Logroño no pudo ser. Habrá que esperar al sábado para conocer el desenlace de la clasificación. Una incógnita hasta el final.