Baloncesto El IDK roza la victoria Las donostiarras pierden en Lleida y despiden el año con una derrota MACARENA TEJADA Viernes, 29 diciembre 2017, 23:49

El partido entre el IDK y La Seu ha sido, sin duda, emocionante. Las donostiarras han ido de menos a manos a lo largo del encuentro. Han salido con una fuerte defensa al partido, pero no lo suficiente; las locales no les han puesto las cosas fáciles. Las guipuzcoanas se han estrenado con una canasta de Weaver, pero enseguida las locales se han venido arriba y se han adelantado en el marcador, hasta llegar al 7-2. Ha sido entonces cuando un tiro libre de la estadounidense y una canasta de Brkic han puesto el 7-5. Las locales han estado en el partido desde el principio y no han dejado que las de Azu Muguruza jugaran cómodas. Cadi La Seu ha tenido un acierto muy alto desde la línea de tres, que el IDK no ha podido cerrar. El nuevo fichaje del conjunto donostiarra, Italee Lucas, se ha estrenado en Lleida y ha sido la encargada de poner el 19-9 a menos de tres minutos para el final del primer periodo. También ha logrado un triple, que ha cerrado el primer cuarto con un 23-18.

58 Cadi La Seu Kraker (7), Díaz (14), Losylla (8), Montoliu (8), Vilaro (5), Bahi (3), Oma (0), Richards (4), Ramírez (9). 54 IDK Gipuzkoa Weaver (12), Iparragirre (2), Erauncetamurgil (0), Sarr (12), González (5), Aduriz (4), Nystrom (6), Alleyne (2), Lucas (7), Brkic (4). parciales 23-18, 39-27 (descanso) 43-38, 58-54. árbitros Alberto Baena Arroyo y José Javier Marqueta Gracia.

En el segundo cuarto el IDK se ha acercado, poco a poco, a La Seu. Las donostiarras han vuelto con ataques muy rápidos. Lucas ha sido una de las jugadoras claves del conjunto visitante en este parcial. A cinco minutos del descanso el marcador apuntaba 31-22. Las de Azu Muguruza parecían nerviosas y han cometido varios ataques precipitados. Mientras tanto, las de Lleida lhan logrado un parcial de 8-0. A dos minutos de la mitad del partido, la diferencia de puntos entre ambos equipos era de catorce puntos (39-25). Iparragirre ha puesto el 39-27 en un uno contra uno. Con ese resultado han llegado al descanso.

El juego se ha reanudado con un ataque de Cadi La Seu, pero ha sido Nystrom la primera en anotar (39-29). Los puntos han subido a cuentagotas en los primeros minutos del tercer cuarto. Otra canasta de la alero sueca ha puesto el 39-31 a menos de siete minutos del fin de este parcial. A las locales les ha costado ver el aro a la vuelta del descanso y el IDK ha logado un parcial de 0-5. Las de Azu Muguruza se acercaban así a La Seu y a tres de llegar al último cuarto se han puesto a tan solo cinco puntos (41-36). El penúltimo parcial ha llegado a su fin con un 43-38 en el marcador.

En el último cuarto el IDK ha seguido luchando. A escasos cinco minutos del final la diferencia seguía siendo de 4 puntos (48-44). Un triple de Díaz ha puesto el 51-46. A tres minutos del final, Sarr ha completado el tres más uno y ha puesto así el 53-51. El IDK quería ganar y a dos minutos y medio del final Nystrom ha logrado el empate a 53. Tras mucho tiempo, Weaver ha puesto a su equipo por delante con un tiro libre (+1), pero un triple de Andrea ha puesto el 56-54. Dos tiros libres de Kraker a tres segundos del final han sentenciado el partido (58-54). El próximo encuentro para las donostiarras será el domingo 7 contra Sant Adriá en el Josean Gasca (12.15).