El partido soñado de Darío Brizuela

Darío Brizuela, durante un entrenamiento de esta semana con la selección española de baloncesto. / FEB Muy pocos guipuzcoanos han jugado con la selección española y el donostiarra podría convertirse hoy en Bielorrusia en uno de ellos

Hablemos del partido soñado de Darío Brizuela. Pero si todavía no ha jugado, dirán algunos. Y razón no les falta, pero puede llegar hoy. Y los sueños están para disfrutarlos durante... pero también antes. El escolta donostiarra está a punto de cumplir uno de esos que tanto cuesta alcanzar, de esos a los que solo unos pocos elegidos llegan. Pero los jugadores de baloncesto, si de algo son capaces, es de llegar muy alto... Imaginen: llegan incluso al aro de una canasta...

Con el '24' en su camiseta, ese mismo dorsal que lució Kobe Bryant, Brizuela podría debutar hoy mismo con la selección española absoluta en el partido que juega a las 17.30 horas en Bielorrusia. Se trata del tercer partido de España en las Ventanas FIBA en las que se busca una plaza para el Campeonato del Mundo.

El escolta del Estudiantes es uno de los 16 jugadores llamados por Scariolo en una lista en la que, como ya sabrán, no hay jugadores de la NBA. Tampoco de clubes que estén disputando la Euroliga. Pero sea cual sea la razón por la que Darío ha llegado a la selección absoluta, lo que está claro es que otro de sus sueños está a punto de cumplirse. De Scariolo será la decisión de meterle unos minutos (o segundos, quién sabe) en cancha hoy en Bielorrusia o el lunes en Zaragoza.

Darío, un chico formado en el Easo y que ya hace prácticamente siete años que firmó por el club estudiantil, llegó muy joven a la ACB. Poco le costó ser el MVP (14 jornadas, de hecho). Fue en la cuarta jornada de la campaña 2015/2016, cuando lo logró: 33 de valoración, seis de seis en triples, 25 puntos... Antes, con la selección júnior, logró la plata en el Europeo sub 20.

Pocos guipuzcoanos

Esta temporada, el donostiarra ha jugado 19 partidos ligueros con el Estudiantes. Disputa 16 minutos de media, promediando 5,3 puntos y 3,2 de valoración. Y corre mucho para su equipo, para que sean otros los jugadores que se encuentren con situaciones más cómodas.

Desde 2005, cuando fue convocado Iker Iturbe, no ha habido jugadores vascos en la selección española

Lo que está a punto de conseguir (insisto, ahora depende de Scariolo) lo han logrado muy pocos guipuzcoanos antes. De hecho, solo Zabaleta,en 1968, llegó a unos Juegos Olímpicos. Medio siglo después, Brizuela volverá a poner el sello guipuzcoano a la selección por la que han pasado otros jugadores del territorio como Prada, Monsalve y Galilea (el ex del Real Madrid y del FC Barcelona fue el último). Si los datos no le fallan al que escribe, no ha habido más guipuzcoanos vistiendo la elástica de la selección española.

Curiosamente, en esta última convocatoria de 16 jugadores en la que los capitanes son Pablo Aguilar y Fran Vázquez, hay dos vascos. Además de Brizuela, en el equipo que durante los últimos días se ha estado ejercitando en Guadalajara, está el vizcaíno Xavier López-Arostegui. Desde 2005, cuando fue convocado Iker Iturbe, ningún otro vasco ha jugado con España.

Sin los Gasol, Llull... y compañía, es la hora de los jóvenes. Jugadores que poco a poco tienen que ir haciéndose hueco en una selección española que, al menos en estas Ventanas FIBA, tiene que tirar de un equipo B con hambre. Y con ilusión. Más que nadie. De conseguir clasificarse para el Mundial del año que viene, es muy probable que más del 75% de los que ahora están convocados no acudan, pero si debutan... probablemente ya sea premio suficiente. Y, claro, a seguir peleando por entrar en los planes en el futuro. De momento, el partido soñado de Darío Brizuela está más cerca.