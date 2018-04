Baloncesto «La clave para ganar es la defensa», dice Ellen Nystrom La alero sueca Ellen Nystrom, ayer en el Gasca. / LUSA La sueca, optimista sobre las opciones de vencer de nuevo al Mann Filter en el choque definitivo de playoffs R. M. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 11 abril 2018, 07:32

La plantilla del IDK Gipuzkoa descuenta las horas para montarse en el autobús y emprender rumbo a Zaragoza donde mañana le espera el Mann Filter mañana (21.00 horas, Teledeporte) para intentar hacer historia y sellar su mejor clasificación en la historia del club en la máxima categoría y pasar así a las semifinales. «Me tomo el partido como una prueba de hasta dónde podemos llegar como equipo». Con pasmosa tranquilidad habla Ellen Nystrom (Lulea, Suecia, 1993), quien da la impresión de tener las cosas absolutamente claras para el partido de mañana y que está convencida de poder traerse la victoria otra vez de la capital maña. Y eso que la alero del cuadro donostiarra solo ha soplado 23 velas.

«Creo que las podemos derrotar por segunda vez y vamos a intentarlo de todas las maneras para conseguirlo. Debemos aprender lo que hemos hecho mal en los anteriores partidos», asegura la jugadora formada en la Universidad de Colorado.

Nystrom es unos de los principales bastiones defensivos con que cuenta Azu Muguruza. Su posición es la de alero, pero puede aguantar a pívots y defender a exteriores más menudas si se provocan cambios en bloqueos. Deberá verse las caras con dos de las jugadoras más peligrosas del Mann Filter: Pao Ferrari y Shacobia Barbee, pero prefiere no centrarse en una sola jugadora rival. «El esfuerzo defensivo del equipo se debe centrar en frenar sus contraataques y defender fuerte el uno contra uno para que no nos hagan bandejas fáciles», asegura la jugadora escandinava. Preguntada por cuál puede ser la clave del partido final en la eliminatoria, no tiene duda. «La defensa. Absolutamente».

El partido que planteará el IDK será de mucho ritmo. «Sí, así lo debemos hacer. Necesitamos que el partido sea muy vivo y rápido. Creo que beneficia nuestras características». Preguntada por cómo está físicamente el equipo, Nystrom rompe una lanza en favor de sus compañeras. «Estamos bien a pesar de que hay dos encuentros por semana. Veo bien el equipo y es más importante lo que digan nuestras cabezas que nuestras piernas. Es una final. Ganar o irnos a casa».