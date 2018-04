Un señor sentado en la puerta de su tienda Casual Friday Tras perder el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no pegó ojo repasando el encuentro IÑAKI IZQUIERDO Viernes, 27 abril 2018, 10:00

Después de perder el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga en cancha del Panathinaikos, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no pegó ojo. Toda la noche repasando el partido y las estadísticas, millones tratándose de baloncesto.

Sabiduría popular

Por la mañana, sol radiante en Atenas, el gasteiztarra bajó al barrio delante del hotel a dar una vuelta y entró en una tiendita. El dueño, sentado en la puerta, miró a Laso y, con una sonrisa amable, le dijo: «Parecíais gallinas. ¿No querías ganar o qué?». Dos días después, el Madrid se imponía al Panathinaikos. Laso contó la anécdota del tendero y reconoció: «Creo que jugamos con mucho más coraje». En Atenas, como en todas las ciudades viejas, la sabiduría popular cuenta. El hombre, hincha del Olympiacos casi con total seguridad, reconoció a Laso según entró en su tienda y le dio la receta para ganar al eterno rival. No lejos de allí, en Estambul, Zeljko Obradovic se ocupaba del Baskonia.

Whiskys en Estambul

Ganador obsesivo, la temporada pasada ya se midió con el Fenerbahce al cuadro alavés, que en Vitoria dio una paliza al cuadro de Obradovic en la fase regular. De vuelta en Estambul, el Baskonia volvió a ganar, el día del cumpleaños de Obradovic. En el vestuario, se dirigió a sus jugadores: «No os voy a decir nada, os espero a las once donde ya sabéis». El técnico serbio esperaba en la entrada del bar. «¿Qué bebes?». Y le respondían, «un zumo», «nada, míster», «yo no bebo»... Y respondió: «¡Venga ya. Un whisky para cada uno y uno doble para mí». Dos meses después, el Fenerbahce levantaba el trofeo al ganar en la final al Olympiacos.

Las agujas del reloj

El viernes de la semana que viene comienza el Giro de Italia, donde la leyenda cuenta más que la verdad. El tifosi no necesita que le hablen de desarrollos, de vatios ni usa el GPS. Sale a la puerta de casa y espera. Por ahí, delante de casa, han pasado todos los grandes de la historia. Nadie le va a explicar a estas alturas cómo es el ciclismo. Ese ojo crítico y esa finura en el juicio que dan los años son lo que hacen del deporte europeo una expresión de cultura. Vale lo mismo para el tendero de Laso (vaya disgustazo se llevaría cuando su Olympiacos perdió la Euroliga contra el Fenerbahce), que para Obradovic, que para el viejo que sabrá el resultado de la contrarreloj de Trento antes que nadie con solo mirar el segundero de su reloj de agujas al paso de cada corredor. Sucede lo mismo con el fútbol. Un buen aficionado no necesita que le expliquen cómo se afronta un partido como el de mañana en Anoeta. Lo sabe. Un derbi no se explica. Es importante o no lo es. No todos los años es igual. El de manaña no es importante.