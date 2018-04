Baloncesto El IDK busca su primer punto en los playoffs en la pista del Mann Filter Muguruza se dirige a sus jugadoras. Escuchan atentas González y Aduriz, de frente. / JOSÉ USOZ Juega hoy en Zaragoza (21 horas, Teledeporte), donde ya ganó en la liga regular. «Lucharemos por una plaza en semifinales», advierte Iparragirre MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 5 abril 2018, 08:50

Ha llegado el día. El IDK Gipuzkoa inaugura hoy uno de los momentos más dulces de la temporada: los playoffs por el título liguero. El conjunto donostiarra se mide al Mann-Filter, tercer clasificado, en el primer partido de cuartos al mejor de tres. La primera cita es en Zaragoza. El partido se ofrecerá en directo por Teledeporte, a partir de las 21 horas.

«Tenemos muchas ganas de dar un paso más. Hemos llegado hasta aquí por méritos propios y vamos a luchar por pasar a las semifinales». Las palabras de la jugadora del IDK Sara Iparragirre reflejan a la perfección la actitud de las pupilas de Muguruza. Van a por todas.

Play off liga Día Hoy Uni Ferrol - Lointek Gernika 20 00 IDK Gipuzkoa 21.00 Domingo Lointek Gernika - Uni Ferrol 19 00 IDK Gipuzkoa - Mann Filter 20.00 Jueves, 12 (Si es necesario) Uni Ferrol - Lointek Gernika 20 00

A pesar de que el Mann Filter es el favorito tras la buena actuación cuajada en la segunda vuelta, la eliminatoria está abierta. O al menos eso se quiere creer en las filas del IDK. Recuerdan que ganaron al Mann-Filter a domicilio en la primera vuelta (68-73) y que en la segunda, en el Gasca, la victoria voló en dirección a Zaragoza por muy poco (58-63).

El conjunto maño ha terminado la liga con diecinueve victorias en su casillero por las catorce del IDK, el mismo número de triunfos que la pasada temporada. «Con el mismo número de partidos ganados, este año hemos conseguido meternos en la Copa. A ver si damos un paso más y llegamos a la semifinales», reflexiona Iparragirre.

Las jugadoras son conscientes de que el Mann Filter «es un rival complicado. Además tienen en sus filas a Pao Ferrari y Gaby Ocete (ambas ex del IDK). Sabemos que van a hacer todo lo posible para que no se les escape esta oportunidad y vamos a luchar para frenarlas».

Así, con las ideas bien claras, el IDK viaja a Zaragoza. A pesar de jugar fuera el primer choque, la entrenadora Azu Muguruza quita hierro al factor cancha: «Sabemos que puede ser un hándicap, pero por suerte jugar en casa o fuera para nosotras no ha sido determinante en lo que va de temporada. Tampoco tiene que serlo en esta eliminatoria».

Ferrari, Ocete, Barbee...

La entrenadora donostiarra se muestra de acuerdo con Iparragirre en que las dos exjugadoras del IDK y sus compañeras no les pondrán las cosas fáciles. Pao Ferrari es uno de los pilares del Mann-Filter y Gaby Ocete no se queda atrás. «Conocer a las jugadoras siempre ayuda. Pao es una jugadora determinante que marca diferencias, y a pesar de conocerle, no es fácil pararla».

Pero ellas no son las únicas jugadoras a vigilar. Shacobia Barbee es otra pieza determinante del equipo de Zaragoza. Dirigidas por Víctor Lapeña, las aragonesas han desarrollado durante todo el año un baloncesto coral. Sacrificado en defensa y atractivo en ataque. Han terminado la liga como el quinto equipo más anotador y el cuarto que menos encaja. La regularidad y la constancia han sido referencias durante todo su sobresaliente año.

El segundo choque será el domingo en el Josean Gasca (20.00 horas). En caso de que cada uno de los equipos gane un partido, el desempate sería en Zaragoza el próximo jueves (21.00 horas). Como es lógico, las de Azu Muguruza harán todo lo que esté en sus manos para vencer los dos primeros encuentros y evitar el desempate en la cancha del rival.

La otra eliminatoria de los cuartos de final enfrentará al Star Center-Uni Ferrol, cuarto clasificado, y al Lointek Gernika Bizkaia, quinto. Los dos primeros, el Perfumerías Avenida y el Spar Girona, acceden directamente a las semifinales.

El ganador del cruce entre el Mann Filter y el IDK Gipuzkoa se enfrentaría al Girona por un puesto en la final en una nueva eliminatoria al mejor de tres encuentros. También la final, programada para la última semana de abril, se disputará con idéntico formato.