Baloncesto Un Baskonia contra las cuerdas apura sus opciones de seguir vivo en Euroliga Pedro Martínez podrá contar con el base Jayson Granger para tratar de remontar la eliminatoria ante el Fenerbahce turco DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 abril 2018, 08:14

El Kirolbet Baskonia está contra las cuerdas tras perder los dos primeros partidos del playoff de cuartos de final de la Euroliga ante el Fenerbahce en campo turco y hoy tiene en casa (21.00 horas) la primera oportunidad para dar la vuelta a la eliminatoria y acceder a la final four de Belgrado, para lo que necesita vencer tres partidos consecutivos al actual campeón del torneo. En caso de victoria local, se jugaría un cuarto partido el jueves, de nuevo en Vitoria y, si fuera necesario un quinto encuentro, se disputaría el martes, 1 de mayo, en Estambul.

El entrenador baskonista, Pedro Martínez, resaltó ayer que a pesar del 2-0 en contra, «tenemos que creer en nosotros mismos porque si no lo hacemos es imposible ganar. El equipo está tremendamente mentalizado y debemos estar muy sólidos» ya que, aunque no han estado «mal» en Estambul, pueden estar «un poco mejor. No creo que en el segundo partido estuviésemos mal como para tener que cambiar algo, pero tenemos capacidad de mejora en pequeños aspectos que son muy importantes».