El Baskonia busca un triunfo ante el Anadolu Efes que le permita evitar el cruce con el CSKA

Jueves, 5 abril 2018

El Baskonia opositará hoy para obtener la sexta plaza de la Euroliga ante el Anadolu Efes en la última jornada en el Buesa Arena. Los vitorianos no dependen de sí mismos para alcanzar el sexto puesto sino de que el Olympiacos consiga un triunfo ante el Zalgiris Kaunas.

No obstante, una victoria azulgrana aseguraría la séptima posición para el cuadro de Pedro Martínez, que en caso de derrota, deberán esperar a que el Khimki no gane en Barcelona ante los culés, para no caer al octavo lugar y cruzarse con el CSKA de Moscú.

Los vascos comienzan abril después de concluir un inmaculado marzo, repleto de victorias en los once encuentros que han disputado.