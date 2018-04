Baloncesto Al IDK se le atraganta el Mann Filter Un mal tercer cuarto de las donostiarras, con solo ocho puntos anotados, pone el partido patas arriba | Las de Azu Muguruza se jugarán el pase a semifinales ante las de Zaragoza el jueves a las 21.00 horas en el Eduardo Lastrada | MACARENA TEJADA Domingo, 8 abril 2018, 23:46

El IDK Gipuzkoa no vivió ayer su mejor día. Las cosas no les salieron como hubieran querido a las pupilas de Azu Muguruza y tras una primera mitad en la que las donostiarras fueron superiores al Mann Filter, un mal tercer cuarto les hizo descolocarse. El conjunto rival se les atragantó. Y de mala manera, además. Solucionar un parcial de 8-25 es complicado y más aún en un choque en el que lo que está en juego son los playoffs. Y pese a que lo intentaron, no lo lograron. Tras esta derrota (58-62), el escenario está ya preparado en Zaragoza para un desempate en condiciones, que será el jueves a las 21.00 horas y que Teledeporte retransmitirá en directo.

Pero, ¿qué es lo que sucedió ayer? Alleyne, Nystrom, Weaver, Aduriz y Brkic fue el quinteto elegido por Azu Muguruza para inaugurar el partido. Jugadoras con experiencia que no iban a dejar pasar esta oportunidad. Aunque el conjunto aragonés fue quien se adelantó en primer lugar en el marcador al cosechar un parcial 0-5, el IDK no tardó mucho en responder. Sarr puso el 10-11 a cuarenta segundos del final de este periodo, en el que las locales parecían rehacerse. La diferencia en el luminoso era escasa y entonces, le llegó el turno a Weaver, quien anotó dos tiros libres para poner, por primera vez, a su equipo por delante en el marcador (12-11).

58 IDK Gipuzkoa Weaver (10), Iparagirre (3), Erauncetamurgil (2), Sarr (7), González (9), Aduriz (0), Nystrom (11), Alleyne (12), Brkic (4), Lucas (0). 62 Mann Filter Ocete (9), Abalde (3), Ferrari (18), Lahuerta (2), Gimeno (7), Pascua (8), Barbee (15). Parciales 12-11, 27-21 (descanso) 35-46, 58-62. Árbitros Germán Morales Ruiz y Asunción Langa de Martín.

El segundo cuarto comenzó con un ritmo lento, ninguno de los dos equipos estaba acertado bajo el aro. Es más, la primera canasta no llegó hasta pasados tres minutos de juego. Y fueron las de Víctor Antonio Lapeña quienes encestaron. Empataron a 12. Entonces, Iparragirre metió un triple, y el Gasca estallaba de júbilo (15-12). González puso el 17-14 con otro tiro desde el exterior. El IDK estaba cómodo, dominaba en el parqué. Y la diferencia en el marcador aumentaba. Brkic, con otro triple, puso el 24-16 (min. 17), al que llegaron 27-21.

Problemas tras el descanso

Los quince minutos entre ambos tiempos no favorecieron al IDK, que volvió a la cancha perdido. Se dejó varios balones por el camino, lanzamientos que no entraban, ataques fallidos y problemas en defensa. En el tercer cuarto el IDK anotó solo 8 puntos, a diferencia de los 25 del rival. Vencer en un partido en el que se anotan menos de diez puntos en un parcial es complicado, y más aún si el equipo que está enfrente anota 17 más. Tras el empate a 31, el Mann Filter se puso por delante con 31-33. A las locales no se les veía cómodas. Quizá la presión por tener tan cerca las semifinales o el cansancio del partido del jueves. Quién sabe. El hecho es que las de Muguruza no pudieron frenar a las de Zaragoza.

Tras el 35-46 del tercer cuarto, el último periodo se mostraba complicado. Contra todo pronóstico, las locales consiguieron acercarse en el luminoso. Pese a los minutos iniciales, en los que seguían un tanto incómodas, consiguieron retomar el juego. Pero ya era demasiado tarde. Un triple del rival puso el 38-52 (min. 32). La amenaza exterior era constante. Las aragonesas metieron seis triples, que pusieron en jaque a las donostiarras.

A dos minutos de que el choque terminara fue cuando Nystrom despertó a las gradas. Con su canasta la diferencia bajó a seis puntos (52-58). Weaver acortó la distancia aún más: 54-58. La esperanza volvía al Josean Gasca, pero el Mann Filter sabía que si perdía se eliminaba y no iba a dejar al IDK soñar. Ambos conjuntos volverán a verse las caras el jueves en Zaragoza debido a que el factor campo corre a favor del Mann Filter. Que tiemble Zaragoza, el IDK está dispuesto a hacer historia.

