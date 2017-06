Juan Antonio Corbalán: «No conozco a nadie que consiga un logro y pida agua para celebrarlo»

Juan Antonio Corbalán (Madrid, 1954) está convencido de que el hábito en el deportista de tomarse una cerveza después de un partido o un entrenamiento tiene más componentes buenos que malos. Excepcional jugador, médico e investigador. Una carrera prolífica que ahora, a sus 62 años, le lleva a dar charlas donde justifica, siempre con buen uso y moderadamente, que la ingesta de cerveza por los deportistas es buena. O al menos no es mala.

- Nos va a convencer de que cerveza y esfuerzo físico no son términos antagónicos.

- Es que no tiene por qué ser así, la cerveza no recupera. El que está cansado después de un partido o un entrenamiento está cansado, eso es así. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que recupera es el agua y después vienen los hidratos de carbonos y las proteínas. Tú estás cansado, has hecho ejercicio y bebes dos litros de agua. Pero no estás hidratado. Eso llega a las 12, 24 o incluso 48 horas después.

- ¿Y por qué está aceptado el hecho de ir a tomar una cerveza?

- Lo primero que quiero dejar claro, por si alguien no lo ha entendido es que no estoy diciendo que la gente debe tomar cerveza, pero me intento justificar. No conozco a nadie que gane algo, celebre algo o haya conseguido un hito deportivo y se vaya a celebrarlo con agua mineral. Insisto, no me paga ninguna marca de cerveza, pero que se haya convertido en una bebida habitual después de un esfuerzo, siempre moderado, es público y notorio.

- ¿Va unido el concepto 'social' de la cerveza después de un entreno?

- En el estudio que hago, existe una pregunta clara: ¿por qué bebes cerveza? Porque me apetece, es la contestación. No tenemos que tener pudor en decir que algunas cosas, aunque no entren en ese círculo que llamamos ortodoxia, el científico está obligado a investigar un poco más en lugar de desecharlo porque hay alcohol de por medio.

- Continúe.

- Trato de no ser prohibitivo con nada. Lo que me gustaría es que el deportista supiera 'per se' lo que es bueno y malo. No me gusta que el deportista sea esclavo de un financiero que le arregle las cuentas o de un médico que le dicte todas las normas sin que él piense. Yo quiero deportistas, jugadores de baloncesto en mi caso, inteligentes.

- ¿Le han preguntado sus excompañeros por qué este tipo de estudios?

- Nuestro equipo era un equipo muy responsable, de hecho se podía beber vino o cerveza, una de las dos cosas. No me han vacilado mucho, ni siquiera Iturriaga (ríe).

- ¿Cree que si alguien ve a algún deportista bebiendo una cerveza puede dañar su imagen?

- Habría que explicarle muchas cosas como por ejemplo que puede estar viviendo en una ciudad con un alto índice de polución y también es dañino. Si se toma una cerveza con dosis pequeña de alcohol o sin alcohol, no creo que tenga un efecto nocivo ni en el cuerpo ni en la imagen de un jugador.

- ¿Con quién se tomaría esa cerveza de después del entreno?

- Posiblemente con Juan Carlos Navarro porque es un individuo que me interesa. Por la forma tan lúdica de jugar y creo que es igual en la forma de vivir. También le invitaría a Llull.

- ¿Tiene tiempo de ver partidos de baloncesto?

- Suelo ver sobre todo las series finales, los play-off, como por ejemplo ahora los de la ACB o los de la Euroliga, que sinceramente creo que es la competición de referencia. Creo que adolece de algo.

- Diga.

- Se decía en nuestro tiempo que el Real Madrid y el Barcelona éramos superiores al resto de equipos. Ahora mismo esa diferencia creo que es aún mayor a todos. Aunque por suerte parece que equipos como Valencia o incluso el Baskonia pueden hacerles sombra y sus dirigentes han apostado por hacer inversiones que les hagan más competitivos.

- Llegan las finales de la ACB. ¿Es tan favorito el Real Madrid?

- Es una final y puede pasar de todo, pero me gustaría hablar de Pablo Laso. Creo que ha sido muy listo en entender que la calidad y el arraigo de un equipo lo dan los jugadores nacionales. Ahí está el ejemplo con Reyes, Rudy, Llull y antes Sergio Rodríguez. Además creo que ha cambiado el concepto del juego. Durante quince años la sección estaba aletargada y ahora la gente llena el palacio y se lo pasa en grande.

- Usted lideró la selección de baloncesto en los ochenta. Mira ahora a los Gasol, Navarro y compañía y, ¿qué piensa?

- Que tenemos que estar eternamente agradecidos a lo que han hecho. Ha sido la mejor racha de baloncesto reconocible, superados únicamente por la NBA.

- Ha jugado contra Michael Jordan y Drazen Petrovic. ¿A quién le invitaría a una cerveza?

- A Mirza Delibasic, que es una pena que ya no esté entre nosotros y que fue un excelente compañero mío en el Real Madrid. Ahora en serio, si me permites, Michael Jordan es lo más grande que ha habido. Jugué cuatro veces contra él. Y no he visto nada igual en un campo.

- ¿Llegó a jugar en Donostia?

- Claro que sí. Jugué contra Shegun Azpiazu y también contra Estanis Ubarrechena y Luis María Prada antes de que fichara por el Real Madrid. Siempre fue duro ganar aquí.