La capitana Iulene Olabarria es la octava pasajera de IDK Gipuzkoa

Salvo retirada, la capitana Iulene Olabarria era una de las fijas en el próximo proyecto de IDK Gipuzkoa y con su renovación se ha convertido en su octava pasajera.

Las bases Iva Brkic y Lara González, las aleros Iulene Olabarria, Onintza Aduriz y Sara Iparragirre, y las pivots María Eraunzetamurgil, Oumoul Sarr y Lyndra Weaver son las jugadoras con las que ya cuenta Azu Muguruza para la próxima temporada, la que será quinta de IDK Gipuzkoa en la máxima categoría.

Olabarria reconoce que tuvo dudas sobre si seguir o no en la máxima competición, no tanto por su edad, sino más por los problemas que le han ocasionado algunas lesiones últimamente y sobre todo la de la rodilla izquierda de la pasada temporada. «Tenía dudas por la lesión, de la que aún estoy recuperándome. Es algo que estábamos valorando Azu y yo, pero las dos pensamos que trabajando en verano es algo que se puede solucionar, así que estamos encantadas. Estoy muy contenta por haber renovado».

Explica que, a resultas de la lesión que sufrió en diciembre y posterior recaída, «se me inflama la parte posterior de la rodilla izquierda, el poplíteo, y también los isquiotibiales y el gemelo. No sabemos exactamente por qué es. Estoy mejor porque el reposo me ha venido bien y ahora tengo que valorar con el médico. El tema no está solucionado, pero espero recuperar bien en verano y poco a poco ir metiendo carga. Quiero volver a disfrutar, por la lesión no puedes hacerlo, y lo que quiero es entrenar, jugar y no lesionarme».

Decimoquinta temporada

La escolta de 32 años y 1,78 de estatura afrontará su decimoquinta temporada. En la última ha jugado 22 partidos promediando 15 minutos y tres puntos, pero su aparición media en las anteriores campañas en Liga Femenina y Liga Femenina-II era siempre en torno a los 30 minutos.

Olabarria considera que en la última liga «hemos dejado el pabellón alto, entramos en el play-off, fue un subidón y una sensación que nos gustó a todas, así que queremos volver a conseguirlo». Y de cara a la próxima campaña se muestra ilusionada con los fichajes. «A Lyndra Weaver ya la conocemos y es una jugadora que nos gusta mucho, competitiva, fuerte. Iva Brkic no ha jugado nunca en Liga Femenina, pero parece una jugadoraza».