Romay: «¡Vaya partidos aquellos del Gasca contra el Askatuak!»

Su palmarés es envidiable. Ganó siete títulos de Liga en sus doce campañas en la ACB -siempre con el Real Madrid, salvo sus dos últimos años, uno en OAR Ferrol y otro en Zaragoza-, cinco Copas del Rey, dos Copas de Europa, tres Recopas, una Korac... Pero en la memoria de muchos se le recuerda como uno de los faros de la selección que hizo historia tras caer ante Estados Unidos en la final olímpica de 1984. «En el siguiente Europeo ya nos exigían el oro», recuerda Fernando Romay (A Coruña, 1959).

Aquel pívot inolvidable participó ayer en una mesa redonda en el palacio Igartza de Beasain junto a Azu Muguruza, entrenadora del IDK, y Miguel Santos, presidente de honor del GBC. El motivo, el 50º aniversario del baloncesto en la localidad vagonera, un deporte que echó a andar en 1967 con el equipo juvenil de La Salle Loinaz. La celebración de la efeméride tendrá continuación mañana en el Usurbe antzokia, que albergará la gala del BKL.

- ¿En qué ocupa su tiempo en la actualidad Fernando Romay?

- Estoy en la Federación Española, con todos los temas que hacen grande el baloncesto, como charlas y actividades para niños, para sus padres y para toda la gente que en general se desvive por este deporte. Y luego, además, yo soy muy de fiesta (sonríe), y por tanto estoy encantando de estar en Beasain conmemorando su bodas de oro. La idea es pasar un rato agradable e impregnarme de la ilusión de muchísima gente que ha contribuido a mantener el club. Porque hay que echarle narices para conseguir que siga vivo durante 50 años. Lo que han tenido que bregar, con sus sinsabores y sus alegrías. Necesitamos de este tipo de ilusiones para trasladarlas a otras facetas de la vida.

- ¿Conocía Beasain?

- No. Es la primera vez que vengo.

- A Donostia, en cambio, ya vino en su etapa como jugador durante los años del Askatuak.

- ¡Vaya tiempos aquellos en el Gasca! Primero nos medimos al Dicoproga y luego ya el Askatuak, con Essie Hollis, (Jesús Mari) Oquiñena y compañía. Por cierto, ¿qué es de Oquiñena? (no se olvida de los férreos marcajes a los que le sometía).

- ¿Suele dejarse caer por Gipuzkoa?

- Siempre que puedo. Tenéis la suerte de contar con una de las federaciones más prolíficas y eficientes.

- En Gipuzkoa hemos vivido un gran año con el GBC, Iraurgi, IDK... ¿cómo se nos ve desde Madrid?

- El IDK ha hecho un gran año y de los chicos qué te voy a decir... Gozáis de buena salud ahí arriba porque también desde la raíz se está trabajando bien, porque hay gente que se preocupa de que la savia llegue a todas las ramas del árbol. Hay lugares con un equipo fantástico arriba pero sin nada en la base, lo que deja huérfano al colectivo. Y sin un referente arriba también es difícil crear y mantener la base. En Gipuzkoa se dan ambas condiciones.

- Ese referente ha ascendido a la ACB pero, como ha sucedido antes a otros clubes, no tiene nada claro que pueda jugar en la máxima categoría. ¿Cómo ve este hecho?

- Estamos viviendo una época convulsa, con muchos cambios, con intereses muy distintos, pero todos están condenados a entenderse, a remar en la misma dirección para no mandar todo a la porra. Solo espero que se solucione pronto.

- Ya. ¿Y cómo se logra un punto medio?

- Hay que conseguir una Liga que sea interesante todo el año, con ventanas para los partidos de selecciones, para los partidos de Euroliga, etcétera. Y no hace falta matar a nadie con 200 partidos al año.

- ¿La solución pasa entonces con una Liga ACB con menos equipos?

- Soluciones hay mil, pero las tienen que ver quienes las tienen que ver, los que dicen que play off sí y los que dicen que play off no. Lo tienen que ver los directivos de los clubes. La solución debe estar mancomunada entre todos.

- Pero la brecha entre los poderosos y el resto es cada vez mayor.

- ¿A qué te refieres? ¿A baloncesto o a la vida en general? Esa diferencia se da en la vida misma.

- Supongo que es un hecho que le preocupará.

- Claro que me preocupa, porque se puede descabalgar la competición. Pero por encima de los intereses de unos y otros deberían primar los intereses del baloncesto. Y me preguntarás cuál es la solución. Pero si la supiese me iba a forrar (ríe mientras echa mano a un par de aceitunas: «perdona, pero tengo más hambre que el perro del afilador»).

- Un subcampeón olímpico como Romay, ¿cómo vive los años dorados de la selección?

- Es increíble lo que están logrando y cómo gente que lo ha ganado todo al más alto nivel, algunos con una edad ya avanzada, luego pierde el culo para estar con la selección. Eso es algo de analizar. Es que luego ves a tantos estamentos mirándose el ombligo sin ver el bien común... Y estos jugadores, en cambio, han sabido verlo desde el primer día.

- ¿Es posible salvar las distancias y verse reflejado en esta selección?

- No, no me veo para nada reflejado. Sería presuntuoso si lo hiciera. Esta selección es mucho más de lo que podíamos ser cada uno de nosotros y más también que lo que son ellos mismos. Esta selección es un mucho de los mayores, un mucho de los jóvenes, un mucho de muchos motivos. Hay mucho de ese espíritu que yo lo llevo dentro. Es un ejemplo para los chavales que vienen, por encima de tanta banalidad.

- ¿Qué tendría que hacer un Romay para adaptarse al juego actual, tan distinto al de su época?

- Todo. El baloncesto ha cambiado como ha cambiado la vida. No tiene nada que ver. No se parecen ni los pantalones que utilizábamos, ni los arbitrajes, ni nada.

- Ni la sociedad... La plata olímpica de Los Ángeles fue un exitazo y ahora enseguida se habla de fracaso con un cuarto o quinto puesto.

- Pero eso también se daba un poco en nuestra época. Fuimos subcampeones olímpicos en 1984 y también de Europa (1983), y cuando fuimos al siguiente Europeo nos dijeron 'si habéis sido plata olímpica y ahora no está Estados Unidos, tenéis que ganar el oro'. Y yo me pregunto por qué se nos exigía el oro. Por qué alguno lo daba por hecho. Pero es muy nuestro eso de dar por normal algo lo que nunca hemos hecho. Y, claro, así nos llevamos los chascos y fracasos que nos llevamos.