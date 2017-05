«Tenía muchas ganas de jugar en la Liga Femenina»

Si algo se asegura IDK Gipuzkoa al contratar a Iva Brkic, es experiencia, ya que la base croata tiene 31 años y ha jugado tres años en la Universidad de Florida, en equipos de Hungría (tres), Eslovenia, Croacia, Rusia y Francia y con la selección en tres Campeonatos de Europa y en los Juegos Olímpicos de 2012. Y si algo se asegura Iva Brkic fichando por IDK Gipuzkoa es una nueva aventura en un país y una liga que no conoce y donde le apetece estrenarse.

Cuenta la croata que ha «decidido firmar con el IDK Gipuzkoa porque tenía muchas ganas de jugar algún día en la Liga Femenina, es una liga que respeto muchísimo, y era el momento de hacer realidad el reto de disputar esta competición. Sigo la Liga Femenina y, de hecho, he visto varios partidos del IDK Gipuzkoa. Me ha parecido un equipo serio, ambicioso en la cancha y reconocible en su juego. Tengo ganas de ir a San Sebastián, estoy emocionada».

Respecto a la última temporada, en la que IDK Gipuzkoa fue quinto en la liga regular y disputó por primera vez los play-offs por el título, señala que «sé que el equipo lo hizo muy bien el año pasado, así que el objetivo será dar un paso más entre todas». En ese sentido, será importante su adaptación al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser la encargada de dirigir el juego. No tiene dudas de que encajará «pronto. Creo que puedo ayudar y dar soluciones desde mi posición de directora de juego. Soy una jugadora de equipo y siempre pongo el interés colectivo por encima del mío. Haré lo que me pida la entrenadora. Creo que voy a encajar pronto».

Volverá a las canchas con IDK Gipuzkoa tras haber sido madre el pasado 18 de marzo

Regreso a las canchas

La próxima temporada supondrá el regreso a las canchas de Brkic, que fue madre el 18 de marzo. «Ese día nació mi niña Barbara y esto hace que mi vida haya cambiado».

Desde entonces poco a poco se está poniendo en forma: «Durante el embarazo hice bastante ejercicio y apenas una semana después de dar a luz ya estaba haciendo deporte. Estoy poniéndome en una buena condición física para estar lista, ahora voy a volver a entrenar en cancha con balón».

Al contrario que otros veranos, cuando tuvo competiciones con su selección, esta vez Croacia no se ha clasificado para el Europeo. «Es una pena que no nos hayamos clasificado, pero así aprovecharé para ponerme en forma».

Estar en IDK Gipuzkoa supondrá un partido por semana, al contrario que su rutina habitual, porque «llevaba años disputado la Euroliga o la Eurocup, lo que significa dos partidos a la semana jugando muchos minutos, y eso ahora no es mi prioridad, porque mi hija es muy pequeña y no quiero estar tanto tiempo lejos de ella. No tiene sentido para mí viajar tanto».