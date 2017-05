El Easo, entre los más grandes

Desde el 30 de abril hasta este pasado sábado se ha celebrado en Bilbao el Campeonato de España Júnior Masculino de baloncesto en el que han participado los 32 mejores clubes del panorama nacional. Se trata de uno de los torneos más importantes a nivel estatal en lo que se refiere al basket de formación por tratarse de las jóvenes promesas del deporte de la canasta y de las futuras estrellas nacionales e internacionales.

El Easo DBN femenino, en el campeonato júnior de Lugo Si la pasada semana terminaba la andadura de los chicos en el Campeonato júnior estatal, este fin de semana el Easo DBN ha comenzado su participación en dicho torneo femenino. Las chicas de Xabier Zubimendi tendrán enfrente a tres rivales de máximo nivel. Los campeones de Catalunya y Madrid (Sant Adrià y Estudiantes), además del subcampeón canario (Canterbury Academy). Xabier Zubimendi, técnico del Easo DBN, aseguraba antes de partir hacia tierras gallegas que «puede haber sorpresas, e intentaremos ser una de ellas, aunque está caro ir avanzando y lo sabemos. Debemos ir sin presión alguna, sin fijar ningún partido en rojo. Competir y ver el nivel real que tenemos. Quien sabe, quizás se pongan serias y veamos más intensidad de lo habitual. Tampoco lo descarto. Ellas son así, y apretaran cuando ellas quieran». Las donostiarras perdieron el domingo su primer partido ante el Canterbury por 76-37. Ayer domingo, frente al Estudiantes, el Easo cayó derrotado con un resultado de 43-82. Hoy jugarán su último encuentro frente al Sant Adrià.

Como no podía ser de otra manera, Donostia y el baloncesto guipuzcoano estuvieron bien representados durante dicho Campeonato Júnior de la mano del Easo Loquillo. Después de alzarse con el título de Campeones de Euskadi tras una magnífica y sobresaliente temporada, el Aitzgorri 99 –nombre con el que compite en categoría júnior– lograba el billete y el premio por el cual habían estado luchando durante todo el año. Hablamos con Iván Martínez (Donostia, 1988), técnico del conjunto júnior y ayudante del primer equipo en el Easo Loquillo en Liga EBA. «De los ocho equipos que integran la primera fase, solo los cinco primeros consiguen pasar a la segunda liga, la cual te da derecho a jugar el Campeonato Júnior de España. Nosotros logramos quedar segundos. Era lo esperado, puesto que este equipo ha sido campeón tanto en infantiles como en cadetes. En la segunda fase de la Liga Vasca logramos tanto el título de Liga como proclamarnos campeones de la Final Four ante en Baskonia. El objetivo a comienzos de año sí que pasaba por clasificarnos para el Campeonato Estatal, no así erigirnos como Campeones de Euskadi, puesto que el Baskonia tiene cantera ACB y tiene jugadores becados, ante los que es realmente complicado competir. Fue una gran sorpresa. Hacía muchos años que el Easo no se proclamaba Campeón de Euskadi».

En este tipo de torneos no existe el miedo. La ilusión y el hambre por ganar partidos sobre la cancha espolean a los jugadores, sacando lo mejor de sí mismos y no asustándose ante rivales y clubes con mayor recorrido y presupuesto en el baloncesto estatal. Así las cosas, el Easo Loquillo quedaba encuadrado en el Grupo B junto al Real Madrid, al Real Betis Energía Plus y al Fundación Lucentum. El Lucentum alicantino llegaba como número uno de la Liga a la final y era el primer rival al que el Easo debía medirse. Los de Iván Martínez perdían por 75-54. «Era el partido más importante y el que más posibilidades teníamos de ganar. Tanto el Betis como el Madrid se encuentran a un nivel muy muy superior, pero al Alicante le podíamos plantar cara. Era un encuentro vital, puesto que pasaban tres de los cuatro equipos del grupo. Cuando mejor estábamos sobre la cancha, con casi quince arriba, nos bloqueamos y lograron remontarnos». Un día más tarde, los donostiarras medían sus fuerzas con el Betis. Un partido a vida o muerte puesto que una derrota suponía la vuelta a casa de los jugadores guipuzcoanos. Los andaluces se caracterizan por tener una cantera ACB. Easo Loquillo plantó cara a los andaluces, pero en los momentos finales su mejor jugador –que milita en el primer equipo- marcó los cuatro últimos ataques y perdieron 62-70.

Enfrente, Dino Radoncic

Los donostiarras, ya eliminados del Campeonato júnior, cerraban su participación frente al Real Madrid. «¡Qué te puedo decir de ese partido!, basta con ver su quinteto inicial, en el que estaba Dino Radoncic, escolta de más de dos metros y favorito a MVP. Competimos con dignidad hasta el minuto 25. La grada comenzó a aplaudirnos por el gran campeonato que estábamos haciendo. Perdimos 78-44».

El técnico donostiarra lo tiene claro. La temporada es para estar realmente contento. «Ha sido un año muy positivo. Este equipo lleva unido desde infantiles. Se conocen desde txikis y hay un ambiente de diez. Gracias a este tipo de cosas, por ejemplo, logras una defensa muy unida sobre la cancha, clave en nuestra gran temporada».