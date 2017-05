Las manos que sujetan el basket guipuzcoano

. Con puntualidad británica Carmen Muguruza y Nekane Arzallus acuden a la cita organizada por DV para charlar un rato sobre las vicisitudes de ser mujer y presidir un equipo puntero de baloncesto. Un Whats App de Maier Lizaso anuncia un pequeño problema en la autopista y un leve retraso. Ningún problema. «¿Te acuerdas de cuando se jugaba en la terraza del Carmelo?», pregunta la presidenta del GBC a su homónima del IDK. «Claro», responde Muguruza. «Tenían un equipazo». Entre anécdotas de tiempos pretéritos, se palia la espera hasta que la máxima mandataria del Iraurgi de Azpeitia aparece. Aún azorada por las prisas, se disculpa y enseguida entabla conversación con sus compañeras.

A bote pronto hay absoluta cordialidad entre las tres presidentas de los equipos que más réditos han logrado en esta campaña y que ha concluido hace pocos días. Nekane Arzallus, presidenta del Gipuzkoa Basket, quien este año ha logrado el billete para la ACB. Carmen Muguruza, presidenta del IDK Gipuzkoa que ha completado una campaña histórica y Maier Lizaso, presidenta del Iraurgi, de Azpeitia y Azkoitia, como le gusta decir a ella, que también ha tenido cosas que celebrar: la permanencia del equipo femenino en Liga 2 y el ascenso de los chicos a la LEB Oro.

«Somos gente que llevamos mucho tiempo metidas en este círculo por el compromiso que tienes con el deporte y en el equipo que representas», cuenta Arzallus sobre lo curioso del caso de que tres mujeres sean las máximas mandatarias del GBC, IDK e Iraurgi. Lizaso toma la palabra. «Dando tanta importancia a que seamos mujeres, creo que es ahí cuando se hace la diferenciación. A mí no me parece que por estar aquí tres mujeres seamos noticia, yo creo». Aunque la que se muestra más tajante es Carmen Muguruza. «No creo que tenga la menor importancia que seamos Nekane, Maier y yo las presidentas».

LAS REACCIONES



Carmen Muguruza Presidenta IDK Gipuzkoa «Somos tres presidentas y hay que tomarlo de forma natural, lo contrario sería anormal» «El baloncesto está en todas las facetas de mi vida, laboral y familiar; para mí es un todo» Maier Lizaso Presidenta Iraurgi «Soy la presidenta por culpa de un café con leche. Hubo cambios en la directiva y acepté» «Estamos preparando la temporada que viene como si fuéramos a competir en LEB Oro» Nekane Arzallus Presidenta Gipuzkoa Basket «Ser presidenta implica, en mi caso, que muchos días no se puede conciliar el sueño» «Aún no sabemos qué requisitos hacen falta para competir en la ACB, seguimos esperando»

Antes de hablar de baloncesto, narran cómo llegaron al cargo. «En mi caso llegué a un club sin estructura, después hizo falta una gestión muy rigurosa y empecé a echar una mano de manera informal. Y esa mano se convirtió en un cristo al final», dice entre risas Muguruza. En la historia de Lizaso hay un componente familiar ya que «yo estaba en tecnificación con mi hija. Hubo un cambio en la junta, 'Xubi' me invitó a un café y por aquel café con leche, mira dónde estoy ahora». La historia más conocida quizá sea la de Arzallus. Ocho años en la directiva y cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta, «Álvaro Bilbao lo dejó, me lo propusieron y acepté».

Trabajo incansable

Las tres coinciden en que no hay nada especial, ni el club se dirige de forma distinta por ser mujeres y madres. «¿No ves? Insistes tanto que lo hace diferente y no es así», dice una de ellas. Sin embargo, resulta curioso. ¿O no? «Curioso sí», dice Muguruza, «pero ya ves, estamos aquí tres presidentas y hay que tomarlo de forma natural. Lo contrario sí sería anormal».

Ellas consideran que sus vidas son como las de cualquier ciudadana que puede tener un hobby. «Mi marido y mis hijos viven conmigo el baloncesto. En todas las facetas de mi vida, laboral o familiar, no distingo y para mí es un todo», relata Carmen Muguruza. En el caso de Arzallus dice que «yo tengo los chavales ya mayores y sobre todo los fines de semana cuando viajas, pues es un poco complicado para la vida en pareja, pero te tiene que gustar, si no no lo haces». Por ejemplo, el fin de semana para Maier Lizaso «es todo deporte». La presidenta del Iraurgi casi vive permanentemente en el polideportivo de Azpeitia. «Además tengo la suerte de que a mi marido también le gusta mucho y empezamos viendo a los más pequeños y si los mayores juegan en casa, terminamos viéndoles a ellos».

Eso sí, el cargo a veces juega malas pasadas. «Hay muchos días de no poder conciliar el sueño. En mi caso muchos», dice Arzallus. El resto asiente. «Sí, muchas veces se puede pasar por la cabeza mandarlo todo al garete», reconoce Lizaso, «pero cuando vienen los buenos momentos se te pasa todo». ¿Y cuál es la gran satisfacción? «Ver a los niños y niñas cómo crecen. Que pasan desde la escuela hasta el primer equipo», cuenta la presidente del Iraurgi, quien cuenta con más de veinte equipos formativos, la mayoría de ellos con niños y niñas de la comarca del Urola. «Mi caso es parecido», dice Muguruza. «Ver a Iulene, Lara, Onintza o ahora cómo crecen Sara y María, para nosotros esa es la mayor satisfacción». Para Nekane Arzallus, ver el gran aspecto del Gasca «es un síntoma de satisfacción».

No son presidentas de poltrona sino de remangarse. «Se hace de todo, aquí no hay sillón presidencial en el palco». Entre las muchas funciones todas señalan que «hemos tenido que hacer todas las tareas habidas y por haber. Desde poner papel higiénico antes de un partido, hasta comprar sábanas para los pisos de los jugadores o montar la pista». De hecho cuando se visitan entre ellas «no nos vemos antes del partido porque estamos liadas».

La temporada ha sido magnífica se mire por donde se mire para los tres equipos, el IDK, el Iraurgi y el GBC. Arzallus reitera lo que dijo minutos después del ascenso. «Ha sido un año increíble, hemos recuperado a la afición, el Gasca se ha llenado y los resultados han sido increíbles». Histórico también lo realizado por el IDK Gipuzkoa en la temporada 16-17, como advierte su presidenta. «Sí, ha sido histórico llegar a los play-off en la cuarta temporada que estamos en liga femenina. Y más viendo cómo hemos estado en cuestión de lesiones. Varios partidos hemos tenido que jugar con seis jugadoras». En la comarca del Urola, el gran trabajo del Iraurgi está haciendo que el deporte de la canasta ya esté interiorizado entre los más pequeños. «A principio de año nos dicen que estamos en LEB Oro y no nos lo creemos. Era impensable para nosotros. No pude ir a Ávila pero una semana después lo disfruté con nuestra gente en Azpeitia», dice Lizaso.

Futuro halagüeño

Preguntadas una por una sobre cual puede ser la imagen del año, tienen una visión distinta. Para Carmen Muguruza, «el partido que ganamos en Gernika con solo seis jugadoras», dice. Nekane Arzallus se queda con un rostro. «El de Porfi cuando vio entrar a su mujer en el Gasca el último partido. Era un sorpresa, no lo sabía y se quedó de piedra». Y finalmente Maier Lizaso apunta a lo que vivió la última jornada de liga en Azpeitia con el equipo ya ascendido. «Toda la gente aplaudiendo, celebrando con dantzaris y aurresku... Hay que vivirlo. Una imagen que no se borrará de la retina».

Si la palabra futuro se pone encima de la mesa, el trío se divide en dos bandos claros. Por un lado está el IDK que saldrá en la liga femenina. «Por ahora no hay mucho que decir, ni se puede hablar de objetivos. Por el momento vamos haciendo la plantilla y ya veremos en unos meses dónde estamos», explica su presidenta.

Sin embargo, en el caso del Iraurgi y del GBC, sobre todo este último, las cosas están un poco en el aire. De todas maneras, Maier Lizaso manda un mensaje muy a tener en cuenta. «Nosotros estamos convencidos y trabajando para sacar el equipo en Oro. Xubi (director deportivo) está conformando los jugadores para competir en el lugar donde nos hemos merecido jugar». Con cara de resignación le mira Nekane Arzallus ya que el ascenso del Gipuzkoa Basket a la ACB va a ser complicado que se cristalice. «Aún no sabemos qué requisitos hacen falta para competir en la ACB. Hemos mandado varias cartas y no hay respuesta, así que seguimos esperando».

Antes de apagar la grabadora, la charla se desvía hacia los importante que es la cantera. Hay chicos y chicas guipuzcoanos jugando en el primer nivel y es algo que no se puede perder. «Aunque hay que suplir la falta de altura con casta», comenta Maier Lizaso, lo que arranca las sonrisas de sus compañeras. «Quizá debemos cambiar la alimentación», opinan en broma ante la falta de gente muy alta. Acaba el encuentro entre las tres presidentas entre risas. No hay mejor señal. Así que Maier, Carmen y Nekane no hacen bueno el refrán de 'Tres eran tres las hijas de Elena. Tres eran tres y ninguna buena'. Al contrario. El baloncesto en nuestro territorio esté en tan buenas manos. Y que siga así.