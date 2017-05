Las jóvenes Eraunzetamurgil e Iparragirre siguen en IDK Gipuzkoa

IDK Gipuzkoa ya tiene cinco jugadoras confirmadas. Tras las renovaciones de Lara González y Oumoul Sarr y el fichaje de Lyndra Weaver, la lista para la próxima temporada ha crecido con las continuidades confirmadas de las jóvenes Sara Iparragirre y María Eraunzetamurgil, que cumplirán 19 años este 2017. Si nada raro ocurre, Iulene Olabarria y Onintza Aduriz también seguirán a las órdenes de Azu Muguruza, que igualmente querría seguir contando con Adut Bulgak, actualmente en los training camp de la WNBA. A partir de ahí, quedaría fichar a tres jugadoras.

Iparragirre y Eraunzetamurgil debutaron en la máxima categoría en la temporada 2014-2015 y han ido ganando presencia en el equipo. Su progresión tuvo un espaldarazo en el Campeonato de Europa sub'18 celebrado el pasado mes de agosto en Hungría, donde lograron la medalla de plata. En la final, ante Francia, Eraunzetamurgil anotó quince puntos. A lo largo del campeonato promedió 6,4 puntos y 5,4 rebotes en veinte minutos jugados. 22 por partido estuvo en cancha Iparragirre, con 7,4 puntos, 2,1 robos de balón y 1,3 asistencias de media.

La escolta Sara Iparragirre ya ha disputado 35 partidos en la máxima categoría, 17 de ellos en la última campaña, en la que ha dado un paso al frente, con 7'5 minutos en cancha. También lo estaba dando la pívot Eraunzetamurgil, pero en noviembre sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Hasta entonces había jugado ocho partidos con trece minutos en cada uno y su total se ha quedado en 34, una cifra que seguirá creciendo a partir de la próxima temporada.

Cinco meses después de la operación, la donostiarra señala que «la recuperación de la rodilla marcha por buen camino. Ha ido muy bien desde el principio. A ver si ahora la rodilla me deja meter más defensa y más contacto, a ver cómo responde. La última temporada no pude jugar mucho, son cosas que pasan, pero voy a volver con más fuerza y ganas». A la ala-pívot también le gustaría disputar el Mundial sub'19 que se celebrará en julio en Italia «Yo creo que llego. Faltan dos meses y me veo bien, pero bueno, ya se verá, me tienen que llamar. Creo que en un mes puedo estar a buen nivel».

Por su parte, Iparragirre reconoce que «seguir en el equipo de casa es un honor para mí. Es difícil venir de jugar muchos minutos y ver que todavía no es tu momento en Liga Femenina porque hace falta experiencia y eso es algo que se coge poco a poco. Al principio jugué, luego durante un tramo de la campaña no tuve esa oportunidad y al final acabé jugando. Participar tanto en el play-off me dio fuerza para ver que no estoy aquí por ser de casa, sino que puedo progresar y ser una jugadora que necesite el equipo».

También el objetivo de la oriotarra es ser convocada para el Mundial sub'19. «Me gustaría ir y enseñar todo lo que hemos progresado».