El IDK Gipuzkoa se refuerza con Lyndra Weaver

El IDK Gipuzkoa empieza a dar forma a su plantilla de cara a la próxima temporada. Lyndra Shajuan Weaver, ala-pivot estadounidense de 185 centímetros de altura y 29 años de edad (nació en Washington el 20 de junio de 1987), es el primer fichaje del equipo. Weaver es una jugadora con gran capacidad anotadora, a lo que añade una importante fortaleza física que le permite dar un buen nivel en defensa y ayudar en el rebote. Su presencia, por tanto, dotará de potencia y calidad al juego interior del conjunto guipuzcoano.

Lyndra Weaver, formada en la Universidad de Virginia, dio en 2009 el salto a Europa. Su primera experiencia fue en el TTT Riga de Lituania y a partir de ahí ha jugado en Turquía (Cankaya), Israel (Maccabi Ramat), Polonia (Gorzow), Ecuador (UTE), Puerto Rico (Gigantes de Carolina) e Italia (Lavezzini y Vigarano, su equipo esta pasada temporada). Una trotamundos que ha dejado también su huella en la Liga Femenina, ya que la temporada 2014-15 jugó en el Rivas Ecópolis y la 2015-16 en el C.R.E.F. ¡Hola!. En el Rivas Ecópolis promedió 13,3 puntos y 8,8 rebotes, mientras que en el C.R.E.F. ¡Hola! sus números fueron aún mejores: 17 puntos, 10,1 rebotes y 4,8 faltas recibidas. Además, ahora está disputando la liga de Argentina con el Berazategui junto con la jugadora del Star Center-Uni Ferrol Ana Suárez.

Weaver está satisfecha de volver a la Liga Femenina de la mano del IDK Gipuzkoa, que ha apostado fuerte por su fichaje: «Ya jugué en el Rivas Ecópolis y el C.R.E.F. ¡Hola! y me gustó la experiencia, es una liga fuerte en la que me siento cómoda y he hecho dos buenas temporadas. Quería volver. El IDK Gipuzkoa ya contactó conmigo el año pasado, entonces no pudo ser y este año seguían interesadas en mí, así que me decidí. Solo me han contado cosas buenas del club». La ala-pívot se define como una jugadora «competitiva»: «Le pongo mucha pasión en la cancha, quiero ganar. Además, puedo aportar experiencia y soy versátil, puedo jugar por dentro y por fuera. Me gusta anotar, pero también ayudar en defensa, soy comunicativa y trato de hacer mejores también a las compañeras. Soy muy competitiva».

Ambiciosa

Weaver sabe que el equipo guipuzcoano viene de hacer su mejor temporada. «Esperemos entre todas tener una temporada igual de exitosa o más que esta última, ojalá podamos clasificarnos otra vez para el play-off, espero que el club pueda conseguirlo de nuevo», dice la estadounidense, que estará en Berazategui hasta el 13 de julio.

Weaver es la tercera pieza de la plantilla del IDK Gipuzkoa para la temporada 2017-18 junto con las renovadas Lara González y Toch Sarr. A ello hay que sumar las bajas de Gaby Ocete y de Pao Ferrari, que regresan al Man Filter de Zaragoza.