El CSKA acaba con el sueño del Baskonia

El CSKA de Moscú despertó del sueño de la Final Four a un Baskonia que tuvo en un triple final de Shane Larkin la opción de forzar el cuarto encuentro de la serie, pero que acabó derrotado por 88-90, lo que colocó el 3-0 definitivo. Los baskonistas tuvieron el último ataque para conseguir el triunfo, pero el base no estuvo acertado en un triple en el que los colegiados no señalaron una posible falta personal de Nikita Kurbanov sobre el base azulgrana. Así, el CSKA eliminó al Baskonia por 3-0 tras tres encuentros muy ajustados.

TOP-8 Partidos 3-0 Fenerbahce-Panathinaikos 79-61 0-3 Baskonia-CSKA Moscú 88-90 1-1 Anadolu Efes-Olympiacos (hoy) 18:30 1-1 Darussafaka - Real Madrid (hoy) 20:15 Al mejor de cinco encuentros

El choque comenzó con mucha dureza por parte de ambas escuadras, donde los rusos lograron las primeras ventajas, hasta que el Baskonia, guiado por Chase Budinger, cogió la onda para acabar el primer parcial 24-22.

El partido continuó con la tónica de la igualdad. En el último asalto, los moscovitas estuvieron más acertados y consiguieron una renta de 10 puntos, 74-84, a 2:20 del final. Pero los azulgranas no se rindieron y lograron acercarse a dos puntos, 88-90, con 11 puntos consecutivos de Shane Larkin y aunque tuvieron el último balón para ganar a cinco segundos del final, ni el base baskonista en el triple, ni el capitán tras el rebote pudieron firmar la heroica y el CSKA se llevó el triunfo y la serie.

Junto a los rusos se clasificó también para la Final Four el Fenerbahce turco tras vencer esta vez en casa al Panathinaikos (79-61) y poner el 3-0 definitivo.

Ibaka y Calderón ganan

Serge Ibaka y José Calderón completaron dos grandes encuentros, que repercutió en las victorias de sus equipos, dentro de los play-off de la NBA. El pívot hispano-congoleño, acreditó 19 puntos, seis rebotes y tres tapones para la victoria de los Raptors ante los Bucks (118-93) poniéndose por delante en la eliminatoria por 3-2 favorable a los canadienses.

Por su parte Calderón lideró desde el banquillo a los Hawks, con diez puntos en la victoria 111-101 ante los Washington Wizards. Fue el mejor partido del extremeño desde que está en Georgia y por ahora la serie está empatada a dos. Además de los Cavaliers, el otro equipo que ha pasado de ronda ha sido Golden State Warriors tras ganar por la vía rápida a los Blazers.