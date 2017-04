El Baskonia se queda en la orilla y deberá remontar en el Buesa un 2-0 ante el CSKA

El Baskonia estuvo a punto de empatar la eliminatoria ante el CSKA de Moscú, pero terminó cediendo (84-82) merced a dos tiros libres de Kyle Hines a falta de 1,1 segundos. Rodrigue Beaubois empató a 82 con un triple y en la última defensa, el cuadro gasteiztarra no pudo capturar el rebote tras fallo de Teodosic, que fue a parar a manos del citado Hines. Ahora, los pupilos de Sito Alonso deberán vencer tres partidos seguidos a los rusos si se quieren colar en la Final Four de Estambul. Los alaveses han tuteado al todopoderoso CSKA en los dos encuentros pero no han tenido el premio del triunfo. El Buesa Arena lucirá sus mejores galas para intentar estirar la eliminatoria lo más posible y como mínimo volver a Rusia. El tercer partido será el martes a las 21.00 horas.