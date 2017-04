Iker Bueno: «Ha sobrepasado lo imaginable»

Iker Bueno representa la felicidad absoluta. El entrenador del Sammic Iraurgi de Azpeitia, recién ascendido a la LEB Oro, va repasando momentos, imágenes, partidos a medida que pasan las horas. El domingo pasado fue el clásico día de tener el cargador de batería extra del teléfono móvil a mano. «No te lo esperas. Sobrepasa con creces lo que te puedes imaginar. Cientos y cientos de mensajes», reconoce. Los allegados, amigos, familiares y gente del baloncesto se acordaron del azpeitiarra y le felicitaron por el ascenso logrado. Pero a este joven entrenador de 29 años le sorprendió la dimensión que tomó el haber ganado la liga. «Que te felicite la Real o que un entrenador como Pablo Laso ponga un tweet felicitando al Iraurgi es la leche. El domingo aluciné. Nunca he vivido algo así y no lo esperaba».

SU TRAYECTORIA Temp. 09-10. Logra el ascenso desde la liga EBA a la LEB Plata. Seis años en LEB Plata. Desde el año 2010 el Iraurgi ha sido un clásico en la categoría, con un descenso (no ejecutado) y clasificaciones en mitad de tabla. Ascenso a Oro. Tras amagar la pasada campaña (sexto puesto), esta temporada ha sido un éxito acabando en primera posición, ascendiendo a falta de una jornada.

Poco o nada se suele saber de los viajes de vuelta que traen consigo títulos, ascensos o triunfos para enmarcar. Como buen guipuzcoano, Iker Bueno prefiere guardarse los 'greatest hits' del viaje de vuelta desde Ávila hasta Azpeitia. «Llegamos a las cuatro de la mañana y nos fuimos casi todos para casa. No había mucho sitio abierto en el pueblo a esas horas», cuenta. ¿Quién fue el jefe de ceremonias en al autocar? ¿El 'Pepe Reina' del Iraurgi? Bueno contesta sin vacilar un instante: «Ander García y el delegado de equipo».

El preparador azpeitiarra temió que la cerveza que había preparada por si se consumaba el ascenso se podía quedar caliente ya que el partido no comenzó de la mejor manera posible. «Hubo un atasco rondando Madrid y llegamos cincuenta minutos tarde al pabellón. Empezamos mal - de hecho fueron perdiendo por 17 puntos - pero nos rehicimos a partir de la defensa y pudimos disfrutar del triunfo». Efectivamente, el Iraurgi es el equipo que menos puntos concede al rival y el domingo dejó a un aspirante a play-off en 45 puntos y solo anotó trece en los dos últimos cuartos.

«Cuando te felicita gente como Pablo Laso o la Real te vas dando cuenta de lo logrado»



«Estamos haciendo las cosas bien en Gipuzkoa. Nosotros, el GBC y el IDK. Que sea duradero»

Bueno reconoce que vivió «con bastante tensión el inicio con la segunda falta de Dezelski en el primer cuarto, pero luego la cosa cambió, menos mal».

«La que hemos liado...»

El conjunto azpeitiarra estuvo acompañado por casi un centenar de seguidores que hicieron de la capital abulense fuese un pequeño reducto guipuzcoano en la ciudad de las murallas. «Eso sí que fue increíble. Estamos acostumbrados a viajar solos y ver a familiares, novias, jugadoras del equipo femenino... todos con bufandas, turutas. Fue espectacular», rememora Bueno.

El sábado, el Iraurgi deberá cerrar la liga regular contra el Alcázar de Ciudad Real a las ocho de la tarde, en lo que se presupone va a ser una fiesta por todo lo alto. «Sí, esperemos que salga todo redondo y sea un homenaje para los jugadores, que se lo merecen».

Ganar la liga y ascender a la LEB Oro, son dos hitos que se escribirán con letras de oro en la historia del club azpeitiarra. «Todavía no te haces ni a la idea de lo que has conseguido», asegura Iker Bueno. «Era algo impensable hace algunos años. Somos un club modélico, pausado, que no hace ninguna locura y por ahora nos lo tomamos con tranquilidad. Quizá dentro de algunas semanas nos vamos haciendo a la idea de la que hemos liado», comenta entre sonrisas.

Por ahora, Iker Bueno mira hacia la LEB Oro como «una liga donde hay equipos que son capitales de provincia. Lugo, Palencia, Burgos, Melilla... y nosotros somos un pueblo. Y también qué jugadores hay. Que están en la LEB pero que han jugado y que tienen talento para estar en la ACB. Pero bueno, tendremos tiempo de ocuparnos de eso», reconoce.

El año para el baloncesto guipuzcoano está siendo para enmarcar.- preguntado por los éxitos de Iraurgi, del IDK, de las chicas del Añares o del posible del GBC, Bueno se enorgullece. «La verdad es que sí. Se está demostrando que en el territorio a las cosas se están haciendo bien. El Gasca se llena, cada vez viene más gente a Azpeitia. Tenemos jugadores y jugadoras con mucho talento, las chicas han hecho un temporadón, las nuestras y las del IDK... Los clubes tenemos que dar un paso al frente para que esto no sea flor de un día y que sea duradero». Amén.