El IDK prepara con bajas el partido definitivo

En una temporada que ha estado marcada por las lesiones, no extraña que IDK Gipuzkoa vaya a jugar el partido decisivo de cuartos de final con una o dos ausencias, más la de la lesionada de larga duración María Eraunzetamurgil.

Las donostiarras tuvieron ayer sesión de vídeo, entrenan hoy y viajan a Ferrol, donde mañana disputarán el tercer y definitivo partido. En principio está descartada Paola Ferrari, que se lesionó la rodilla izquierda, y es duda Iulene Olabarria, que sufrió un tirón en la parte posterior de la rodilla derecha.

Esas dos ausencias dejarían a Azu Muguruza con solo cinco seniors si no llega a ser porque se ha reintegrado al equipo Lara González, que a principios de marzo sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. La base volvió para jugar 29 minutos, aportando siete puntos, cinco rebotes, seis asistencias y dos robos de balón.

«¿Quién va a querer perderse unos play-off?», señala González. «Era uno de los objetivos del año y me ha coincidido con la lesión. El miércoles fui a Ferrol pero todavía no tenía el alta médica y yo no me veía. Estas semanas he estado trabajando duro para poder recuperarme a tiempo y estar ayudando al equipo. No puedo estar más contenta».

Con defensa y carácter

El partido acabó felizmente para las donostiarras porque «aunque al principio se nos escaparon, luego con defensa y con el carácter que tiene este equipo remontamos y ganamos. Ellas estaban teniendo mucho acierto pero no podíamos bajar la cabeza y no lo hicimos».

Para mañana cree que «la clave va a estar en la defensa y en el rebote, que son dos de nuestros puntos fuertes. Y esperemos a ver si podemos tener un poco más de acierto de cara al aro. Seguramente vamos a tener alguna baja, pero hasta ahora hemos podido sacar los partidos adelante».

Aduriz: «A pesar de que estábamos 17 puntos abajo no perdimos la cabeza»

Otra de las protagonistas fue Onintza Aduriz, que anotó los últimos seis puntos y once de los últimos quince de su equipo, siendo la máxima anotadora. «En el primer partido no metí ni una» - 1/10 de dos y 2/2 en tiros libres- «y esta vez estuve más afortunada. Mis compañeras me buscaron y me encontraron muy bien en los cortes que pude hacer. Estoy muy contenta de haber ayudado al equipo a ganar y forzar así el tercer partido».

Después de haber estado diecisiete puntos abajo, «la clave fue que nos mantuvimos sin perder la cabeza aunque la situación fuera tan mala y luego fuimos remontando poco a poco hasta conseguir ponernos por delante y ganar».

El domingo el polideportivo Josean Gasca presentó muy buen aspecto y «el público nos ayudó mucho. Se nota que te estén animando, nos hizo mucha ilusión que viniera tanta gente y si les pudimos regalar una victoria, mejor para todos». Mañana será al revés: «Es un campo muy complicado en el que el público está todo el rato animando, aunque vayan diez abajo. Les da igual, siguen y siguen. Y ellas no tienen miedo a fallar y tiran, tienen un juego muy dinámico. Va a ser un partido muy complicado pero el del domingo también lo era. Lo daremos todo para poder clasificarnos para la semifinal».

Con los 14 puntos del domingo, Aduriz pasa la barrera de los 500 en Liga Femenina, siendo la quinta jugadora del IDK Gipuzkoa que lo consigue.