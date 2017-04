IDK fuerza el tercer partido

IDK Gipuzkoa no había llegado hasta aquí para perder la eliminatoria por 2-0. No había llamado a su gente a llenar el Gasca para cerrar este domingo la temporada. No se había conjurado para acabar la mejor de sus cuatro participaciones en Liga Femenina con mal sabor de boca. IDK Gipuzkoa tenía ganas de más y lo demostró levantando una desventaja de diecisiete puntos y ganando un partido que el Star Center Uni Ferrol parecía tener controlado. El triunfo por 61-59 tras final agónico supone el 1-1 en la eliminatoria y que ésta se resolverá el miércoles en cancha gallega

Las jugadoras donostiarras se habían acostado la víspera sabiendo que Lacturale Araski había eliminado a Gernika-Bizkaia. Si el sexto le había ganado dos partidos al tercero y se plantaba en semifinales, ¿por qué no el quinto iba a poder ganar al cuarto para forzar el desempate? Y en el duermevela se les pasaba por la cabeza esa posible semifinal ante el Perfumerías Avenida. El sueño casi acabó en pesadilla pero tuvo final feliz.

61 IDK Gaby Ocete (5), Paola Ferrari (9), Onintza Aduriz (14), Adut Bulgak (10), Nadia Colhado (10) -cinco inicial-, Oumoul Sarr (6), Lara González (7) y Iulene Olabarria. TL: 5-9 (56%). T2: 22-43 (51%). T3: 4-18 (22%). Rebotes defensivos: 24. Ofensivos: 10. Balones perdidos: 14. Recuperados: 8. Asistencias: 22. Valoración: 72.

59 Uni Ferrol Ana Suárez (11), Ana Calvo (6), Beatriz Sánchez (20), María Pérez (12), Shacobia Barbee -cinco inicial-, Laquinta Jefferson (4), Patricia Cabrera (6) y Vilma Kesanen. TL: 6-9 (67%). T2: 10-35 (29%). T3: 11-23 (48%). Rebotes defensivos: 24. Ofensivos: 10. Balones perdidos: 17. Recuperados: 10. Asistencias: 15. Valoración: 61. marcador cada 5 mins : 4-10, 8-22; 20-27, 27-37 (descanso); 36-42, 46-48; 55-54 y 61-59 árbitro Zafra y López. Sin eliminadas.

Aunque anecdótico, el 0-7 inicial dio pistas de por dónde iba a ir el partido. Y eso que tras la segunda anotación cayó lesionada y no volvió a jugar Shacobia Barbee, que el miércoles se había ido a 29 de valoración con 13 puntos y 12 rebotes. Pero incluso sin la estadounidense, el equipo gallego firmó un primer cuarto excepcional. Y, como suele pasar en estos casos, todo lo que uno hacía bien, lo hacía mal el otro.

Así, IDK Gipuzkoa se mostraba desacertado en el lanzamiento (3/10 de dos y 0/7 en triples), caía a menudo en las trampas de la defensa ferrolana y perdía muy claramente la lucha por el rebote (6-14). Con estas credenciales se te pone cuesta arriba cualquier partido, más si cabe cuando el rival está en estado de gracia (5/9 de dos y 4/6 en triples).

1-33 en valoración

Aquel 0-7 del inicio fue contenido en el 6-10, pero después el Ferrol se fue hasta el 8-22 con el que acabó el primer cuarto, en el que las valoraciones globales de cada equipo daban una idea del repaso, 1 punto para el equipo local, 33 para el visitante. Y el trauma se mantuvo hasta el 10-27, momento de máxima diferencia en el marcador.

Los optimistas pensaban entonces que quedaba mucho -28 minutos-, los pesimistas veían la eliminatoria sentenciada y las jugadoras de IDK Gipuzkoa se pusieron las pilas para firmar un parcial de 12-0 en menos de tres minutos para acercarse al 22-27. Esa racha se cortó de cuajo con el 0-8 gallego, incluyendo dos triples que iban a dejar un 6/12 en la larga distancia al descanso, por un 0/10 de las locales.

El 27-37 del intermedio daba para muchas elucubraciones, muchos debates entre optimistas y pesimistas. Y la realidad fue que, como en otros muchos partidos de esta temporada, a veces a favor, otras en contra, las rachas le dan un sabor especial al baloncesto. En menos de dos minutos IDK Gipuzkoa hizo un 6-0 que aseguraba que había partido.

El tercero fue el único cuarto en el que el equipo local disfrutó con los lanzamientos triples. Con los de Lara González y Pao Ferrari se estrechó el marcador al 39-45. Poco después el de Gaby Ocete supuso la primera ventaja local hasta ese momento, 46-45, llegando al último entretiempo con un incierto 46-48.

Después de la enorme pelea que los dos equipos estaban protagonizando, el último cuarto empezaba casi de cero. El Uni Ferrol siguió confiando en el lanzamiento exterior y solo anotó triples, tres, hasta el 55-57. Hubo fases bien avanzadas del partido en las que tenía prácticamente mismo número de intentos de dos que de tres, por lo que esa iba a seguir siendo su arma y la clave, el acierto o no que pudiera tener. Acabó con un sensacional 11/23 (48%) pero en los tres últimos minutos se le olvidó anotar, de cualquiera de las maneras posibles.

En el 55-57 surgió Onintza Aduriz, que ya había metido cinco de los siete últimos puntos de su equipo y redondeó un cuarto de fábula (11 de los 15 puntos locales) con las tres siguientes canastas, dejando el marcador en 61-57 a falta de dieciocho segundos. Ferrol anotó a falta de nueve por mediación de Ana Suárez y cuando quedaban cuatro Gaby Ocete dispuso de dos tiros libres para sentenciar. A pesar de que tiene un buen 71% de acierto, la mallorquina falló los dos. Por suerte, Adut Bulgak capturó el rebote y no hubo tiempo para más. Solo para celebrar una victoria muy trabajada y para empezar a pensar en el partido del miércoles, en el que el premio será entrar en semifinales de la liga.