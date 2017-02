«Ahora las jugadoras sonríen en los entrenamientos»

IDK Gipuzkoa no compite este fin de semana, en el que la Liga Femenina se ha detenido para dar paso a la Copa de la Reina. Seis equipos se han dado cita en Girona y otros tantos serán los que disputen el play-off por el título al final de la liga. Las donostiarras no llegaron a tiempo para poder conseguir el primero de los premios pero sí que se ven en disposición de pelear por el segundo. Eso sí, en las ocho jornadas que quedan apenas habrá margen de error, ya que hasta siete equipos pelean por las tres plazas que por el momento dejan libres Perfumerías Avenida, Uni Girona y Lointek Gernika, que han tomado ventaja respecto al pelotón.

En este aparecen con balance 9-9 Campus Promete de Logroño, Araski Gasteiz, Al-Qazeres Extremadura y Uni Ferrol y una victoria menos tienen Cadí La Seu d'Urgell, Mann Filter Zaragoza y el propio IDK Gipuzkoa.

El equipo donostiarra tiene a priori un calendario más benévolo que algunos de sus rivales, ya que se medirá a los tres últimos y, de los tres primeros, a dos. Eso sí, lo que terminará de decidir qué tres equipos más alargan su temporada serán los enfrentamientos directos y de esos IDK Gipuzkoa tiene tres, ante equipos que le sacan una victoria como son Al-Qazeres Extremadura (el próximo sábado en cancha extremeña), Araski en el Gasca (siguiente jornada) y Campus Promete en Logroño en la penúltima jornada.

En el camino hacia ese objetivo, IDK Gipuzkoa tiene la opción de lograr su mejor clasificación en cuatro temporadas en la elite. La mejor fue la primera, con 10-12 y octava posición, en la segunda bajo un escalón y acabó con balance 9-17 y en la tercera pese a lograr más victorias (11-15), terminó un puesto más abajo, en el décimo.

La incógnita del parón

IDK Gipuzkoa afronta este reto con la incógnita de cómo volverá del parón motivado por la Copa de la Reina. Azu Muguruza señala que «normalmente los entrenadores preferimos que el calendario vaya seguido, sin interrupciones, pero últimamente veo cómo las jugadoras están esperando este parón y que lo cogen con ganas, por lo que me está cambiando un poco la opinión».

El truco está en «mantenerse activo, seguir trabajando. La planificación de la primera semana ha sido la misma pero dando descanso viernes, sábado y domingo. El miércoles jugamos un partidillo contra chicos para mantener la intensidad. Y ya desde mañana empezaremos a preparar el partido del próximo sábado y me imagino que las jugadoras llegarán con las pilas cargadas».

Si IDK descansa es, obviamente, porque perdió el tren de la Copa, un tren al que a priori podía aspirar pero que «se puso muy complicado. La lesión de Pao (Ferrari) antes de empezar nos creó inseguridad, no llegaban los resultados y tuvimos varios cambios en la plantilla. En esa situación era muy forzado poder aspirar a la Copa, con Gaby (Ocete) y Iulene (Olabarria) lesionadas... Era complicado poder entrar y, aunque hubo opciones y las jugadoras pensaban en ello, al final no pudo ser».

Aquel otoño revuelto con cambios de cromos y lesiones terminó dando paso a un 2017 más equilibrado. «Desde Navidad estamos entrenando con el mismo equipo y se agradece mucho, porque nunca había vivido tantos cambios en una plantilla y en tan poco tiempo. Antes teníamos muchos problemas y nos limitábamos a salvar la papeleta, pero ahora estamos pudiendo trabajar como es debido y están llegando los resultados».

Y apunta Muguruza una circunstancia: «¡Las jugadoras sonríen en los entrenamientos! Estuvimos unas semanas que parecía un funeral, que había mucho miedo a las lesiones porque se estaban produciendo muchas. Se caía alguien en un entrenamiento y ya todas se llevaban las manos a la cabeza esperando que no fuera algo grave».

La irrupción de Colhado

Por suerte, esa dinámica negativa quedó atrás y en eso ha influido también la llegada de Nadia Colhado, que se incorporó en la octava jornada y es máxima anotadora de la liga (19,5 puntos por partido), segunda máxima reboteadora (11,4) y jugadora con mayor valoración (26,3).

A Muguruza no le gusta quedarse solo con los números -«lo de la valoración a veces no es justo y las pívots lo tienen más fácil para tener puntuaciones altas»- pero no oculta que «es una jugadoraza. Era nuestra apuesta en abril y no pudo ser, pero cuando se dio la opción no nos lo pensamos y ahora nos está dando mucho, porque es una gran finalizadora y tiene quien le dé balones»