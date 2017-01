David Doblas se reinventa en Grecia

«Creo que si hubiera aguantado un poco más de tiempo habría entrado en algún equipo como Sevilla o Fuenlabrada. Pero no quería esperar a que hubiese lesionados o a que algún jugador no se acoplara y acabara siendo baja. Y bueno, surgió esta opción de Grecia que me ha servido para mejorar, para superarme a mí mismo y, en definitiva, para reinventarme, que no es fácil». A David Doblas, el que fuera pívot del RETAbet.es Gipuzkoa Basket durante más de 10 años, no renovó su contrato con el equipo y dejó Donostia entre polémicas.

Todo ello le llevó a vivir un «verano de estrés», de «mucha incertidumbre». Pero lo cierto es que tras arrancar el curso en el Araberri de Vitoria, el club de LEB Oro «con el que entrené en pretemporada» y llegó a jugar un partido oficial, terminó por recalar en el Doxa Lefkadas. En un conjunto representativo de la ciudad que en castellano se conoce como Léucade, que compite en la A1 Ethniki -la máxima categoría helena- y en el que dice encontrarse «muy a gusto» tras una adaptación «complicada». Al punto incluso de que ha alimentado sus ganas por seguir abriéndose al mundo, ya que admite que «sería genial poder continuar mi carrera en el extranjero si no sigo aquí».

Son los planteamientos que tiene quien desea «vivir experiencias nuevas» al ser consciente de que ya «no me va a fichar el Madrid ni el Barça». Aquel mismo a quien los 35 años que marcan su documento nacional de identidad no suponen ningún tipo de lastre porque «me siento con cuerda para rato».

Al hacer balance de los últimos acontecimientos Doblas quiere pasar de puntillas por el que desencadenó su salida de la formación de San Sebastián, a quien tiene denunciada «por despido improcedente». Pretende así «no enturbiar con más declaraciones» y también, centrarse exclusivamente en levantar de la última posición al club en el que firmó por una temporada y con el que sólo ha podido disfrutar de dos victorias en las doce jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha.

Lucha por sobrevivir

«Estamos pagando todo. El Doxa Lefkadas estaba en Segunda pero a última hora aceptó una invitación para competir una categoría por encima», que es lo que motivó que «la plantilla se formara una semana antes del inicio del campeonato», que así «no pudiésemos hacer pretemporada» y que «estemos luchando por sobrevivir» en una competición que les penalizará con el descenso en caso de acabar en cualquiera de las dos últimas plazas. Aunque eso es algo de lo que no quiere oír ni hablar quien promedia 5,8 puntos y 5 rebotes mientras espera que «en la segunda vuelta seamos otro equipo». Un digno representante, en definitiva, de la ciudad situada en la costa noreste de la isla que forma parte del mar Jónico y en la que dice que se siente «cómodo» tras haber encontrado ventajas e inconvenientes.

«Léucade no tiene cines ni centros comerciales. Además, el aeropuerto no funciona ahora y por eso sólo existe la posibilidad de viajar al resto del país mediante una carretera que discurre a través de un puente levadizo. Pero es un paraíso natural, porque cuenta con playas paradisiacas que son como las del Caribe. Además, es como un pueblito, un sitio muy rural y eso a mí me gusta mucho», explica quien no ha tenido tiempo de agobiarse. Quien sí sabe valorar que aunque en términos económicos Grecia «está como España hace tres o cuatro años», su cultura «es muy parecida a la nuestra», lo que «siempre ayuda».

«Me vine solo, porque estoy soltero. Y aunque al principio no fue fácil, porque de hecho me costó adaptarme, salir de la zona de confort siempre viene bien. Y bueno, la verdad es que estoy viviendo una experiencia súper bonita», comenta Doblas también teniendo presente que el campeonato regular heleno acaba en abril y que en el plano personal prefería «no tener que parar sino seguir jugando», que es lo que le hace plantearse nuevos horizontes a corto plazo.

«Para el caso de que no vaya a renovar aquí -lo que dependería también de que el Doxa se salvase- mi agente me están moviendo la posibilidad de ir a Oriente Medio, que es un sitio atractivo económicamente. Y Juanpi Gutiérrez -exjugador con el que coincidió en el C.B. Granada y que se dedica ahora a representar jugadores- está mirando la opción de que pueda marchar a Argentina», resume quien por el momento no piensa en sus otras carreras. Hizo magisterio de primaria, un grado para poder impartirlo en inglés y aparte el formativo de grado superior de TAFAD, pero ahora sólo le preocupa seguir saliendo al rescate de equipos que «luchan por vivir o morir». Sin descartar tampoco que vuelvan a ser de la Liga Endesa.