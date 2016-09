El IDK Gipuzkoa está «muy ilusionado» por jugar la Supercopa

IDK Gipuzkoa tenía programado para el 28 de septiembre su primer partido oficial de la temporada, recibiendo al Bembibre en el Gasca, pero el debut en competición llegará este jueves, con la disputa de la Supercopa en Salamanca ante el Perfumerías Avenida (Teledeporte 20.30 horas).

Nada -o poco- hacía pensar que las donostiarras podrían jugar este partido, pero las circunstancias así lo han determinado. Azu Muguruza recuerda cómo se ha gestado la presencia de su equipo en esta Supercopa: «En julio ya nos llamaron de la Federación Española diciéndonos que el Conquero -campeón de la Copa-no había sido admitido en la liga y a partir de ahí los dos semifinalistas de la Copa de la Reina, Girona y nosotras, éramos los candidatos a jugar la Supercopa».

Añade que «deportivamente, el Girona había tenido más logros y considerábamos que primero tenían que decírselo a ellas y que si no podían ir, que nos avisaran a nosotras. No habíamos vuelto a saber nada y la semana pasada nos llamaron para decirnos que a Girona no le venían bien las fechas y que nos correspondía a nosotras disputar la Supercopa».

La entrenadora no oculta que una invitación tan tardía «nos ha trastocado un poco el plan, porque teníamos la pretemporada ya organizada con muchos partidos. Jugar la Supercopa en Salamanca nos hace reestructurar algunas cosas, pero el equipo está muy ilusionado. La ilusión es máxima e iremos a por todas».

Es consciente Muguruza de que esta participación en la Supercopa es importante para un club que va a disputar su cuarta temporada en la máxima categoría. «La oportunidad ya fue jugar la Copa de la Reina en el Gasca y como carambola podemos jugar ahora la Supercopa. Con la repercusión que tiene, es algo muy positivo para las jugadoras, el club y la ciudad».

Muguruza considera que «la imagen que ha ido dando el club a lo largo de estos años también ha hecho posible que estemos hablando de esto. Desde la Federación nos han hecho saber de que, aparte de que nos clasificáramos para la Copa como anfitriones, estamos haciendo muy bien las cosas y creen que nos merecemos jugar la Supercopa».

El rival más temible

Seis veces se ha enfrentado IDK Gipuzkoa al Perfumerías Avenida y seis veces ha perdido. Está fuera de duda que «es el mejor equipo de la liga y va a ser un partido muy complicado pero vamos a intentar explotar nuestros puntos fuertes y que salga buen partido en Salamanca. La alegría en el juego no la podemos perder, aunque evidentemente es un equipo que nos va a exigir mucho». Eso sí, «al ser un equipo bastante nuevo, no estamos al 100% y no podemos contar todavía con Oumoul Sarr, que es muy importante para nosotras».

Respecto a la pretemporada y a la integración de las cuatro jugadoras nuevas que tiene a sus órdenes, apunta que «el equipo se está uniendo y aclimatando bien. Pero todo necesita un tiempo».