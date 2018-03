Atletismo Trihas Gebre, a por su cuarto título de cross Trihas Gebre, durante un entrenamiento. / JOSÉ MARI LÓPEZ La etíope-donostiarra, que reside desde septiembre en la Blume, es la gran favorita en el Campeonato de España M. J. SILVANO Viernes, 9 marzo 2018, 07:47

Cuatro títulos y de forma consecutiva podría sumar la etíope-donostiarra Trihas Gebre en el centenario del Campeonato de España de cross, que se disputa este domingo en Mérida (Badajoz) con 585 inscritos.

La pupila de Ricardo Jiménez, que reside desde septiembre en la residencia del Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume en Madrid, tiene el firme deseo de hacer un buen papel. «Estoy entrenando bien. Tengo una única molestia en la pierna derecha, que me la están tratando los fisios para que llegue al cien por cien».

Desde el pasado 22 de octubre, 'Maitetxu' ostenta el récord de España de medio maratón, logrado en Valencia con un tiempo de 1h09:57. «La verdad es que estoy en forma. Lo único son esas pequeñas molestias que he comentado y espero se pasen. No conozco el circuito pero me han dicho que es rápido. Estoy metiendo carga de kilómetros porque el objetivo que tengo en mente es llegar bien al Campeonato del Mundo de medio maratón (Valencia, día 24). Si todo va bien, quiero mejorar mi mejor marca».

Ainhoa Sanz y Agirrezabal

La guipuzcoana, con ficha del Club Atletismo Bilbao, entrena en Madrid con un grupo de once atletas becados bajo la coordinación conjunta del exatleta internacional Luismi Berlanas y Juan del Campo.

La urretxuarra Ainhoa Sanz, vigente campeona de Gipuzkoa y Euskadi de campo a través, viaja a Mérida cargada de optimismo. «Estoy bien y con ganas. El recorrido no me favorece nada porque es muy rápido y yo soy más de terrenos pesados. Saldré a arriesgar y a ver cómo responde el cuerpo. Estar entre las treinta primeras sería un buen puesto».

Otras guipuzcoanas que tratarán de hacer un buen papel son la maratoniana Marisa Casanueva, Elena Silvestre -ambas fichajes del Atlético SS- y la hondarribiarra Aratz Rodríguez.

En la categoría masculina, la principal baza guipuzcoana es la del segurarra Eneko Agirrezabal. El subcampeón de Euskadi de cross llega con la confianza de tener en sus piernas un buen registro en medio maratón (1h04:51, realizado en enero en Marraquech). «Estoy entrenando fuerte, con vista más al 10.000 del Campeonato de España, que será el 7 de abril en Braga (Portugal)».

En la pasada edición, el atleta del Txindoki terminó en una meritoria vigésimo octava posición, siendo el primer atleta guipuzcoano en meta. «Será difícil hacerlo como el año pasado, porque seguramente será un circuito muy rápido, pero tampoco me pongo mucha presión».

El donostiarra Imanol Cruz, 34º en 2017, llega un poco justo pero tratará de dar lo mejor de sí. «Anduve con problemas físicos que me han hecho retrasar la preparación. Espero que no llueva y se pueda correr».

El tolosarra Unai Arroyo es un apasionado de los circuitos de cross por que «vienen bien para ponerme fuerte de cara a la temporada de pista. Por primera vez en muchos años el objetivo solo es disfrutar».

Por su parte, el donostiarra Ander Sagarzazu, campeón de Gipuzkoa de 10 kilómetros ruta, se encuentra en muy buena forma. «Intentaré hacer un buen papel. Me vendrá bien para los 10 kilómetros de Laredo».

La representación guipuzcoana la completan el ordiziarra José Antonio Blanco, el oriotarra Hossain Kaanache y el marroquí afincado en Errenteria Chakib Lachgar.

Duelo Mechaal-Lamdassem

El catalán Adel Mechaal, 5º en el reciente Mundial indoor de Birmingham en 3.000 metros, tratará de hacerse con el que sería su segundo oro consecutivo, tras el alcanzado en Gijón. Su principal rival volverá a ser el marroquí nacionalizado Ayad Lamdassem, campeón de en 2011 y 2013, al que el año pasado superó solo por un segundo de margen.

En la categoría júnior, el territorio guipuzcoano estará representado por Julen Terán, Asier Díaz, Anartz Artola, Sara Alonso, María Lasa, Leire López y Lide Urrestarazu. Y entre los atletas promesas, se prevé la presencia de Adrián Pajares, Uxue Ibañez, Ana Samaniego de Juan e Irati Zubizarreta.