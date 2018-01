Toni Abadía: «El Cross de Elgoibar es emblemático y pienso dejarme la piel en la carrera»

El fondista internacional Toni Abadía (Zaragoza, 27 años) lleva en su palmarés deportivo doce internacionalidades y posee títulos de campeón de España por duplicado de campo a través y 10.000 metros, además de en 5.000 m y 10 kilómetros ruta. El año pasado fue séptimo en el Cross de Elgoibar, aunque su mejor puesto lo obtuvo en la edición de 2016 donde terminó en quinta posición siendo el primer atleta europeo en cruzar la meta. El pupilo de José Luis Mareca cerró el 2017 con un gran tercer puesto en la multitudinaria San Silvestre vallecana y el pasado domingo en el embarrado circuito de Zornotza (Bizkaia) se clasificó sexto. El domingo el Juan Muguerza cumplirá las bodas de diamante (1943-2018) y el corredor maño no quería faltar a este su «cross emblemático» donde siempre se siente muy querido por el público y organización.

- ¿Cómo se encuentra?

- La verdad es que muy contento de cómo está yendo la temporada. A diferencia de otras temporadas me estoy centrando en el inicio de año que son estos meses de enero a marzo para poder entrenar con más volumen de carga y renunciando al Campeonato de Europa de Campo a Través. Llego en un buen momento de forma y espero poder ser el mejor español el domingo en Elgoibar. Sé que mis compañeros Javi Guerra e Ilias Fifa me lo van a poner difícil

- ¿Y su vesícula?

- Como todo el mundo sabe, tras los Juegos de Río tuve que ser intervenido tras sufrir un cólico en la vesícula. La operación fue todo un éxito y el equipo médico tuvo un trato espectacular conmigo. Doy por olvidada esta dura etapa y afronto con muchas ganas todos los retos que me he propuesto para este 2018.

- ¿Qué supone para usted correr en el Muguerza?

- Es un Cross emblemático en el que siempre me he sentido muy querido. La organización es maravillosa y los atletas estamos como en casa. La primera vez que participé fue de juvenil y acabé quinto. Fue una carrera de mucha calidad. La organización se esforzaba en reunir a los mejores corredores nacionales. Mis padres estuvieron alojados en una residencia de Eibar y en mi caso en un albergue de Elgoibar con los demás compañeros. También recuerdo que había representación de varias comunidades autónomas entre ellas la nuestra. Tampoco me puedo olvidar del segundo puesto en el prestigioso Trofeo Mammo Wolde.

- Ha cerrado el 2017 con un fantástico tercer puesto en la San Silvestre vallecana y el pasado domingo fue sexto en Zornotza. ¿Cuál es su objetivo en esta especial edición?

- Siempre ensalzo el quinto puesto del 2016. Ójala pueda emular esa hazaña. Ganar a los africanos es muy complicado pero son a la vez un interesante acicate que hace que siempre des más. En este 75 aniversario agradezco una vez más a su organización que haya contado conmigo. Y la mejor forma de hacerlo que se me ocurre es dejarme la piel. Confío en mi estado de forma.

- ¿Qué tiene el público guipuzcoano de especial?

- Su enorme entrega y entendimiento. Ya dice mucho que pagen para ver atletismo. Lo mínimo que les podemos devolver es entrega y entusiasmo.

- ¿Y después de Elgoibar?

- Iré a Itálica (21 de enero) y después me concentraré todo el mes de febrero en un pueblo de Teruel parallegar bien al Campeonato de España de Cross.