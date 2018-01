Teresa Errandonea, cara a cara con las vallas por primera vez esta temporada

Un poco más tarde de los deseado, pero está de vuelta. Teresa Errandonea, tras la fractura de estrés en el peroné sufrida en octubre, volverá hoy a correr las vallas en el Velódromo de Anoeta, donde se disputa un nuevo control de marcas que arrancará a las 18.00 horas y en el que las vallas se esperan para las 20.30.

«Estoy entrenando bien y llego con muchas ganas. Es una temporada de pista cubierta un poco diferente, ya que me la estoy tomando como preparación para la campaña al aire libre. Estuve dos meses parada, por lo que poder competir es un regalo», asegura la atleta del Super Amara BAT, subcampeona de España el año pasado en 60 metros vallas. «Según cómo me encuentre, no descarto al día siguiente volver a correr en Vitoria». Errandonea se medirá sobre el tartán a su compañera Olatz Arrieta, que este curso se está tomando con ganas el competir en otras pruebas diferentes a la longitud.

También compite la arrasatearra Malen Ruiz de Azua en pértiga.