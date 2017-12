Atletismo Sanz y Agirrezabal, campeones de Euskadi de Cross Eneko Agirrezabal. El Club de Atletismo Laudio volcó todos sus esfuerzos en organizar esta cita donde concurrieron muchos participantes M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 24 diciembre 2017, 12:15

Los guipuzcoanos Ainhoa Sanz y Eneko Agirrezabal cumplieron en su papel de favoritos al proclamarse campeones de Euskadi de Campo a Través de la distancia corta. La urretxuarra tuvo que echar mano de su combativa forma de competir para hacerse con el título. Terminó la carrera en tercera posición por detrás de la marroquí Majida Maayouf y la navarra Vanessa Pacha, que no optaban al campeonato. La componente del Goierri Garaia consumió los 4.000 metros de distancia en 15:56, aventajando en tan solo un segundo a Natalia Gómez y cuatro a Iraia García, ambas del Bilbao Atletismo. Por equipos, el Bilbao Atletismo han sido las campeonas y las chicas del Goierri Garaia han logrado ser segundas.

«Me he visto con fuerza»

«Me he ido muy bien. Hemos salido rápido y en unos 500 metros me he puesto primero», valoraba tras acabar la competición el atleta del Txindoki Eneko Agirrezbal, quíntuple campeón provincial. «En la última vuelta he ido administrando un poco la renta que llevaba al segundo. Me he visto con fuerza».

Eneko venía de ganar con mucha autoridad el domingo pasado el Cross de Oiangu en Ordizia y de nuevo ha vuelto a demostrar que no hay rival que se le resista. Finalizó la prueba en 13:27 por 13:41 de Oier Ariznabarreta y 13:44 de Iñigo Olano, dos corredores del Durango. Muy cerquita del podio se quedó el igeldotarra Aitor Etxeberria, finalmente cuarto con 14:47.

Por equipos, los vizcaínos del Durango se enfundaron la txapela de campeones y subcampeones lograron ser los atletas del Txindoki A.T. La tercera plaza se la ganó también a pulso el Goierri Garaia.

Juanjo Anderez, presidente de la Federación Vasca de Atletismo, alabó el esmerado trabajo realizado por el club organizador. «Francamente me he ido a casa muy satisfecho de todo lo que he visto. El Club de Atletismo Laudio, coordinador de la competición se ha volcado plenamente y todo su personal ha puesto mucho cariño. Eso hay que resaltarlo».

En cuanto a las carreras disputadas en las instalaciones de Laudio (Álava) dijo que «la mañana ha estado fresca, pero en general buena para correr. El circuito es muy bueno como todo el mundo sabe. Y en cuanto a las pruebas hay que destacar que han sido muy vistosas y competidas. Eneko demuestra ser un gran especialista en trazados de este tipo y me atravería a decir que incluso se le da mejor la distancia corta. Por su parte, la carrera femenina también ha estado muy discutida y emocionate en los metros finales».