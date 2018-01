Atletismo Una renovación necesaria a base de nuevas pruebas Sergio Fernández, autor el sábado de un crono de 51.74 en el inusual 400 metros vallas. / EFE Sergio Fernández logra el mejor registro de 400 metros vallas bajo techo, una carrera que también se corrió ayer en Anoeta KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 15 enero 2018, 07:19

Renovarse o morir. O, al menos, probar para no sufrir. Esa es la visión que debe tener el atletismo de pista. El pasado fin de semana, tanto en el Velódromo de Anoeta como en la nueva pista cubierta de Salamanca se disputaron carreras de 400 metros vallas bajo techo, una inusual disciplina atlética que resulta, como poco, curiosa, emocionante y atractiva. Ya no solo para los propios atletas, que necesitan nuevos alicientes, sino también para el espectador. Porque el atletismo va más allá de los Juegos Olímpicos, Mundiales... y no siempre es tan bonito, claro.

El navarro Sergio Fernández, subcampeón de Europa de 400 vallas en 2016 y plusmarquista estatal (48.87), mejoró el sábado en Salamanca la mejor marca española de esa misma distancia pero bajo techo. 51.74 fue su crono en esta disciplina diferente, complicada también. Después de correr la cerrada curva -las pistas indoor son de 200 metros-, peralte incluido, llegan las vallas. Dos en cada una de las cuatro rectas.

Ayer, en Donostia, también se corrió esta prueba. El vizcaíno Iñigo Rodríguez marcó 55.87 y el donostiarra Pablo Cid corrió en 56.13. Es una de esas carreras bonitas, diferentes... que habría que intentar que coja peso.

Deslucida segunda jornada

La segunda jornada del Campeonato de Gipuzkoa disputada ayer por la mañana también en el Velódromo de Anoeta estuvo marcada por las ausencias y por las renuncias a correr las finales.

El mayor atractivo era ver cómo Alazne Furundarena buscaba el doblete de la velocidad (60 y 200), y más teniendo en cuenta que el sábado debutó esta temporada con un brillante 7.55 en 60, pero después de correr cómodamente las semifinales de 200 (25.24), la ordiziarra decidió no correr la final. «No me encontraba bien. He corrido relajada las semifinales, pero al sentarme en la grada me he empezado a encontrar mal, con frío», apuntaba. La mejor de las marcas de la jornada de ayer la protagonizó el propio Pablo Cid en triple con un mejor intento de 15,21 metros.