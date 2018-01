Atletismo «Hay relevo en la Gimnástica de Ulía» Sabia nueva. Coro Fuentes intercambia impresiones con Asier Linazasoro durante una competición en el velódromo de Anoeta. / PEDRO MARTÍNEZ Coro Fuentes, alma máter de la escuela del club donostiarra, cede poco a poco el testigo al «ilusionado» Asier Linazasoro KAREL LÓPEZ Sábado, 20 enero 2018, 09:14

Hace 25 años, Coro Fuentes (1/5/1951) se encargó de organizar la primera escuela atlética de la Gimnástica de Ulía. Ha llovido mucho desde entonces, pero algo no ha cambiado hasta hoy. La ilusión con la que esta mujer que en los años 60 no se cansaba de batir récords acude a Anoeta para entrenar a sus pupilos. Sus consejos los han disfrutado cientos de jóvenes agradecidos, pero Fuentes, «poco a poco», está dando un paso a un lado para dejar que quien tome las riendas sea el joven pasaitarra Asier Linazasoro (16/10/1991).

«Son muchas competiciones y entrenamientos a lo largo de la temporada y ya se me empiezan a hacer largos los años», apunta Fuentes, entrenadora nacida en Pamplona aunque «donostiarra desde los seis años». Es esa la razón por la que este curso ya ha delegado gran parte de todo el trabajo hecho en 'Lina'. «Llevaba tres o cuatro temporadas pensando que alguien tenía que coger poco a poco las riendas. A él, antiguo atleta que empezó conmigo con diez años, le veía muy capaz. Le animé a que se fuera sacando los títulos y ahora cuenta con el de entrenador de club. Hay relevo en la Gimnástica de Ulía», explica.

Asier, «ilusionado con el reto», lleva desde septiembre la planificación y los entrenamientos de «35 jóvenes entre benjamines e infantiles. Voy tres días a la semana a Anoeta, además de la competición del fin de semana. Empecé ayudando poco a poco a Coro. Le echaba un cable y quiero que el trabajo hecho por ella durante tantos años tenga continuidad», cuenta el joven.

«Ha vivido junto a mí todo el proceso de entrenamiento, desde que era muy pequeño y hasta ahora, aprendiendo a ganar y a perder. Su primera camada de atletas es la de esta temporada. Yo sigo con los federados y él con los pequeños. Seguiremos así un tiempo, asumiendo él poco a poco más responsabilidades hasta que yo pase a ser su apoyo y, por decirlo de alguna manera, vaya desapareciendo», explica Coro, quien confiesa tener «otros proyectos en la vida».

El mejor regalo

Son tres los grandes recuerdos de su etapa como atleta los que tiene Coro Fuentes: el tercer puesto en el Cross de las Naciones en el hipódromo, la victoria en el 800 de los Juegos del Mediterráneo en Atenas y las zapatillas que Samaranch le regaló en un Campeonato de Europa júnior disputado en Viena. «Me dio unas Puma rojas que eran buenísimas. Me dijo que me las regalaría si me clasificaba para correr la final pensando que era casi imposible. Yo cumplí. Prácticamente todos los récords de España que batí los conseguí con esas zapatillas», recuerda.

Sin embargo, lo mejor que el atletismo le ha dado ha tenido que ver con su época como entrenadora. «Sentirme querida por los atletas y por sus familiares es mi medalla más preciada». Fuentes se refiere a situaciones como las vividas con 'Lina'. «No sería como ahora soy si no fuera por Coro. Me ha enseñado todo lo que sé sobre el atletismo y muchas cosas de la vida», destaca el joven atleta, quien cree su principal misión será la de «conseguir que los alumnos de la escuela vivan este deporte individual de forma colectiva, que disfruten del deporte, que el primero anime al último y el último al primero. Básicamente, lo que Coro me ha enseñado, que es mucho más importante que cualquier aspecto técnico».

«Estoy convencida de que así lo hará», concluye Fuentes.