A por el récord del maratón

Con las inscripciones completas se disputa mañana domingo la XL Zurich Maratón de San Sebastián que organiza Fly Group junto a la Federación Atlética Guipuzcoana. Este evento deportivo, que consta de tres pruebas -diez kilómetros, medio maratón y maratón-, rebasará la cifra de los 7.000 corredores, logrando así superar al mejor registro obtenido en 2016 con 6.610 dorsales repartidos.

Ya se encuentran en la ciudad los atletas kenianos, que comandarán a los 3.300 maratonianos, récord de la prueba superando los 3.141 de la edición pasada. El reto encomendado para lo cual han sido contratados será acercarse o rebajar las 2 horas y 10 minutos en el nuevo recorrido con salida en el Paseo de Errondo (9:00h) y llegada en el Miniestadio de Anoeta.

Datos del XL Maratón Día Domingo 26. Maratón 42,195km. Particpantes 3.300. Salida 9:00h (Paseo Errondo). Medio Maratón 21,097km. Participantes 2.518. Salida Junto al maratón. Carrera de 10km 1.075 inscritos. Salida 8:45h (Errondo).

Este selecto grupo keniata va a trabajar con la misión de desbancar a su compatriota Timothy Cherigat el récord de la prueba que plasmó en 2002 con 2h09:34.

Hosea, nombre en inglés, Kiprono Maiyo, en suajili, es un buen amigo del azpeitiarra Shanti Jiménez, coorganizador del Medio Maratón Diego García. Estas semanas previas a la competición le ha mandado fotos y cómo han transcurrido los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Kaptagat. «Durante la semana estamos en el campo de entrenamiento y el fin de semana vamos a visitar a nuestras familias. Nuestro día a día es entrenar y descansar para intentar ser los mejores», señalaron.

Hosea, que venció el año pasado con 2h11:51, lo que supone su mejor marca personal, conoce a la perfección a sus principales rivales: Daniel Kipkemboi Kiptoo, Richard Kiplimo Mutai, Mark Kibiwott Kangogo y Andrew Kiplagat Biegon. «Somos compañeros. A mí personalmente me gusta el circuito, es rápido y llano. Tan sólo le veo la pega del frío. Nosotros estamos acostumbrados a correr con altas temperaturas», señaló.

Su compatriota Richard Kempboi Chepkwony tirará hasta el kilómetro 25, el etíope Worneh Fikre Serbessa continuará hasta el temible muro (30km). Se les ha pedido que pasen el ecuador en 1h04:40.

El guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en la reciente Behobia con 1h02:37, será la punta de lanza en el medio maratón donde está apuntado Jaume Leiva, cuarto en la reciente Behobia. «Nos han pedido que pasemos en 1h05, lo que supone ir a tres minutos y cinco segundos el paso de cada mil. No creo que llegue a completar ya que en la Behobia me llevé una paliza seria, Pero como me recupere llegaré allí y otra vez estaré con muchísima motivación», dijo Arrospide. Ya veremos si el realista es capaz de rondar 1h04:30 que es la mínima para el Campeonato del Mundo de Medio Maratón.

El gallego Pedro Nimo, aitatxo en fechas recientes, se proclamó hace tres años en San Sebastián Campeón de España de la distancia. Este carismático fondista profesa verdadera devoción por Gipuzkoa. «La afición de aquí es especial y única. Mi idea es bajar de las 2h14:30 que es la mínima para el europeo de Berlín el año que viene».

El porcentaje de mujeres inscritas sigue en tendencia ascendente llegando al 13,78% (11% en 2016). Datos que invitan al optimismo pero que aún están muy alejados de alcanzar la paridad total. También es muy raquítica la lista de maratonianas de nivel. La única atleta profesional con la que se cuenta es Rehima Serro, nacida en Etiopía hace 27 años y nacionalizada española. Reside en Madrid, donde en 2016 terminó segunda el medio maratón con 1h14:53. Será toda una incógnita ya que esta mujer se estrena en la distancia larga. La palentina Ana Isabel Alonso a sus 54 años intentará el récord W50 (2h52:02). «Vengo encantada a esta ciudad donde en 1995 batí el récord de España (2h26:51)», señaló.