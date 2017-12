Atletismo La Real y el Atlético, favoritos para revalidar los títulos vascos Istar Dapena. / IKER El atleta arrasatearra Istar Dapena busca hoy en la Copa de Euskadi de clubes batir el récord de Gipuzkoa KAREL LÓPEZ Viernes, 29 diciembre 2017, 09:01

El equipo masculino de la Real Sociedad y el femenino del Atlético San Sebastián parten como favoritos para hacerse hoy -a partir de las 17.30 horas en el Velódromo de Anoeta- con el título en la Copa de Euskadi de pista cubierta, una competición que cada temporada reúne a los ocho mejores equipos vascos de hombres y mujeres.

No parece que la Real vaya a tener problemas para conquistar su enésimo trofeo consecutivo, una Copa de Euskadi más madrugadora que otros años ya que solía disputarse a mediados de enero. Los txuri-urdin, que el curso pasado encabezaron una clasificación en la que los cuatro primeros conjuntos fueron guipuzcoanos, presentan un equipo muy sólido que sueña incluso con hacerse con la victoria en todas las pruebas, aunque no lo tendrá fácil. Se espera que Atlético y Super Amara BAT luchen por la segunda plaza.

17 30 horas. El realista Istar Dapena, tras saltar 5,20 metros la pasada semana, busca la plusmarca de pértiga bajo techo que tiene Jon Karla Lizeaga (5,25) desde el año 1996. 18 15 horas. Después de una gran toma de contacto corriendo las vallas, la bidasotarra Olatz Arrieta saltará por primera vez esta temporada longitud. Es la actual campeona de España. 19 00 horas. Cuando finalicé el concurso masculino de pértiga, llega el turno del femenino, con Maialen Axpe en acción. Malen Ruiz de Azua hará el triple.

El arrasatearra Istar Dapena, quien la semana pasada voló por encima de 5,20 metros, tratará de batir el récord de Gipuzkoa bajo techo que el también realista Jon Karla Lizeaga estableció en 1996 (5,25 metros). «Esta semana no me ha tocado trabajar y llego descansado. Tengo ganas después de los buenos intentos del viernes pasado», destacaba el internacional sub 23 el pasado curso, quien irá en esta ocasión con la carrera completa. «Voy con 16 apoyos por primera vez esta temporada en competición. Esperemos que nos cuadre y que todo vaya bien». Mikel Campón será su gran rival.

Curioso será ver a Iraitz Arrospide, tercero en la última edición de la Behobia-San Sebastián y ganador de la Media, sobre el tartán. Vestirá la camiseta de la Real en el 3.000. El duelo entre Javier Mariscal y Asier Fernández en 400, Pablo Cid en triple, Iban Maiza en vallas, Julen Iruretagoyena en altura, Igor Legarda en longitud... serán algunos de los atractivos de la tarde.

Más emoción

En categoría femenina, a priori la batalla será más intensa. Temporada tras temporada, el Super Amara BAT le va comiendo terreno al Atlético, gran dominador histórico de esta competición. Este año, las favoritas siguen siendo las donostiarras, pero tendrán que pelear -y mucho- por el triunfo. Emoción seguro que no falta. El Atlético no podrá contar con la velocista Alazne Furundarena, concentrada en Madrid con la selección española de relevos, mientras que el equipo fronterizo echará de menos a la vallista Teresa Errandonea, aún recuperándose de los problemas que sufrió en pretemporada en el peroné. Inscrita está únicamente en el relevo 4x200.

Sin Errandonea, Nora Orduña -también en plena recuperación- y María Mujika -ahora en el Valencia-, las vallas quedan un tanto huérfanas, aunque el testigo se espera que lo tome en esta ocasión Eneritz Busto, quien se estrena con el Atlético. Tampoco se verá en las vallas a Olatz Arrieta. Probó fortuna hace dos semanas la atleta que esta temporada ha vuelto al BAT, pero en la Copa de Euskadi competirá en la disciplina que más éxitos le ha proporcionado: longitud.

En la colchoneta de pértiga, la gran favorita será Maialen Axpe. La arrasatearra del Atlético no se verá las caras en esta ocasión con Malen Ruiz de Azua, que se enfrentará al pasillo de saltos horizontales. Hará el triple.

Además, Lorea Ayala correrá los 800 metros y se espera un bonito duelo entre Jone Zabaleta, que viene de batir el récord de Gipuzkoa júnior de 3.000, y Tamara Pérez en 1.500. María Eugi (60), Amaia Segurola y Junkal Etxegaray (400), Amaia Dublang (peso)... son algunos de los nombres propios en la competición femenina.