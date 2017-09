Oubaddi y Merino dominan por completo la I Euskal Kosta Krosa

El tiempo ha respetado a las dos citas atléticas disputadas este sábado en Gipuzkoa. En la primera de ellas, el Medio Maratón de la Costa, y con una participación cercana al medio millar de corredores, ganó los suculentos mil euros de premio el marroquí afincado en Portugalete El Hassan Oubaddi con una buena marca de 1h03:53, mejorando su mejor marca que era de 1h04:28.

“He decidido inscribirme en el último momento. Casi no he tenido tiempo de calentar y por eso he comenzado suave para ir entrando poco a poco en ritmo. En el kilómetro siete ya me he quedado sólo”, declaró para DV este chico de 26 años al que le vimos en fechas recientes correr magistralmente en el Memorial Josetxo Imaz donde reventó el récord de la prueba con 28:40. Veremos de que es capaz de hacer en la Clásica de 15 km de San Sebastián (15 de octubre).

Hay que recordar que este recorrido no está homologado. Sus compatriotas Abdelhadi El Mouaziz (1h05:05) y Aziz Lakriti (1h05:52) fueron segundo y tercero. Cabe destacar también la buena actuación del tolosarra Unai Arroyo (1h09:48).

En categoría femenina la canaria Aroa Merino -vencedora de la pasada Behobia- tampoco dio tregua a sus adversarias, haciéndose con una cómoda victoria tras parar el crono en 1h14:56, incrustándose en el puesto once de la clasificación general. La siguieron en meta la madrileña Tamara Sanfabio (1h21:41) y la donostiarra afincada en Lazkao Maite Arraiza (1h24:10).

Buena respuesta de corredores en la Txingudi Korrika

También buen ambiente acompañó a la XIX edición de la Txingudi Korrika en la que terminaron la prueba de 10km un total de 507 chicos y 94 chicas. Los ganadores fueron el galo Jean-François Netebaert con un tiempo de 31:34 y la atleta de Ormaiztegi Naroa Sagarna con 39:08.

En la Txiki casi 400 chavales tuvieron su particular fiesta deportiva de este evento deportivo en el que pone todo su cariño todos los socios del Súper Amara BAT.