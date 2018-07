Atletismo Odei Jainaga no quiere «seguir sufriendo» y da por finalizada su temporada Odei Jainaga, en la pista de atletismo de Eibar. / Morquecho El jabalinista eibarrés, con ratones articulares en el codo que le obligan a pasar por el quirófano, no competirá en el Campeonato de Europa de Berlín KAREL LÓPEZ Jueves, 5 julio 2018, 07:42

Odei Jainaga no competirá en el Campeonato de Europa de Berlín. El plusmarquista estatal de jabalina desde febrero (80,64 metros) ha decidido dar por finalizada su temporada y no estará presente en agosto en la capital alemana a pesar de contar con la mínima de participación.

El atleta eibarrés, con problemas en el codo derecho desde marzo, ha tomado esta «complicada» decisión tras ver cómo la semana pasada solo lanzó 63,51 metros en los Juegos Mediterráneos disputados en Tarragona, donde acabó octavo.

«El problema, más allá del dolor, es que técnicamente he perdido mucho durante estos tres meses. No quiero seguir sufriendo mentalmente y machacando el codo. Intentaré pasar por el quirófano lo antes posible, que me limpien bien y a regresar al 100% el año que viene. Prefiero eso antes de seguir compitiendo a medio gas», explica el jabalinista del CD Eibar, con molestos ratones articulares.

«Lo veía venir, pero trataba de darle la vuelta. Me da pena no estar en Berlín. Iba a ser mi primer Europeo absoluto. Y después de un gran invierno solo poder competir una vez en verano es doloroso. Pero ahora toca pensar en el regreso», concluye el lanzador Jainaga.