El calvario de Odei Jainaga El jabalinista eibarrés apurará sus opciones de participar en los Juegos del Mediterráneo, aunque sabe que al acabar la temporada tendrá que ser operado Odei Jainaga sufre los conocidos como 'ratones articulares' en su codo derecho y tendrá que pasar por el quirófano. / Morquecho KAREL LÓPEZ Miércoles, 20 junio 2018, 14:41

Febrero fue un mes mágico para Odei Jainaga. El joven eibarrés lanzó la jabalina hasta los 80,64 metros y se convirtió en el primer atleta que superaba en España los 80. Sin embargo, tras su participación en marzo en la Copa de Europa de lanzamientos en la que acabó quinto, comenzó un calvario para él del que aún no ha salido.

El codo tiene la culpa. «El esguince en el ligamento ya está olvidado, pero ahora tengo los conocidos como 'ratones articulares' –cuerpos libres que se encuentran en las articulaciones– que están 'nadando' por ahí», explica el plusmarquista estatal de la especialidad, quien apurará sus últimas opciones de competir la semana que viene en los Juegos del Mediterráneo, donde incluso podría aspirar a pelear por los metales.

Sabe que no lo tendrá fácil. Lleva más de tres meses sin competir, aunque también confiesa que «tanto en fuerza como técnicamente estoy mejor que nunca. Me da rabia, y más después de haber visto cómo estaba lanzando en febrero», sigue el jabalinista de 20 años, quien también cuenta con la mínima de participación para el Campeonato de Europa de agosto en Berlín.

«La historia sé cómo va a acabar. Tienen que quitarme las piedras que tengo en el codo desde hace años. El problema es que ahora no dejan de moverse. Me han dicho que no va a ir a más, que como mucho se inflamarán, por lo que mi idea es competir aunque me duela esta temporada y pasar por el quirófano al acabar», continúa el guipuzcoano, quien ve ahora amenazado su récord de España por un lanzador navarro.

«Nico Quijera (segundo que supera los 80 metros; tiene 80,21) es un gran competidor. Quiero volver cuanto antes para darle candela. El meeting de Madrid de este viernes hubiera sido una gran oportunidad, pero llega demasiado pronto para mí», dice sobre su rival y amigo. Jainaga es competitivo a más no poder, requisito indispensable para llegar lejos. Siempre ha creído en sus posibilidades y eso le ha llevado a hacer historia en esta disciplina en la que, al menos hasta ahora, no ha dejado de progresar.

«El lunes probé con algún tiro no muy largo; estuve lanzando la jabalina cómodamente más allá de los 50 metros. Aunque tenga el codo un poco resentido, la verdad es que lo noto mejor que hace un mes. Han sido semanas y semanas de hacer fuerza a tope. Creo, sinceramente, que físicamente estoy mejor que nunca, aunque me falta lanzar», aclara el atleta del CD Eibar, filial de la Real Sociedad.

Ya acabado el curso universitario, Jainaga continúa ejercitándose en Getxo a las órdenes de José Antonio García Feijoo, quien no deja de repetirle que «no me preocupe, que se me acabará pasando».

Llegado a este punto y a este parón tras su mejor momento, el eibarrés probará esta semana antes de tomar la decisión definitiva. Lo tiene complicado, aunque tratándose de Odei Jainaga no hay imposibles. Ya lo demostró en febrero...

Furundarena, baja segura

En la cita de Tarragona, la que seguro que no podrá estar es la velocista Alazne Furundarena. Seleccionada para disputar el 4x100, la ordiziarra del Atlético SanSebastián ha sufrido una rotura de dos centímetros en el bíceps femoral que le obliga a parar, por lo que no llegará a tiempo. «Esta semana no podré entrenar, aunque la siguiente espero empezar nuevamente poco a poco», apunta la esprínter, consciente de que disputar los Juegos del Mediterráneo de la semana que viene sería arriesgar demasiado.

Las que sí vestirán la camiseta de la selección española en la ciudad catalana serán la vallista Teresa Errandonea y la pertiguista Maialen Axpe. Para la irundarra del Super Amara BAT se trata de una oportunidad incluso de luchar por batir el récord guipuzcoano de 100 metros vallas que ella mismo posee, mientras que Axpe (Atlético San Sebastián) se estrenará con la absoluta.