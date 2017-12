Atletismo Nuevos retos en una intensa temporada de pista cubierta La principal novedad es el adelanto de la Copa de Euskadi, que se disputará en el Velódromo el viernes 29 KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 diciembre 2017, 07:56

La temporada de pista cubierta arrancó en Gipuzkoa el 2 de diciembre con la disputa en el Velódromo de Anoeta del primer control de marcas (PLP) y este sábado, en el mismo escenario, se desarrollará el segundo, llegando poco a poco al momento de la verdad para los atletas guipuzcoanos de primer nivel, que ya empiezan a tener hambre de competición.

La principal novedad de esta campaña bajo techo es que la Copa de Euskadi de clubes, cita que hasta la fecha era habitual que se viera en el Velódromo a mediados de enero, se disputará en esta ocasión el viernes 29 de diciembre, es decir, dentro de dos semanas, con los ocho mejores conjuntos femeninos y masculinos. Esto supone una dificultad añadida para los clubes, ya que si eran muchos los que hasta ahora tenían problemas para completar los equipos desarrollándose la competición en sábado, son ahora dos los retos que se les plantean: campeonato en viernes laborable y en un momento de la temporada en el que son muchos los atletas que todavía no han debutado y quieren esperar más para hacerlo y así llegar en plena forma a febrero, momento cumbre del curso.

Calendario pista cubierta Copa de Euskadi de clubes 29 diciembre Cto. Euskadi combinadas 3 y 4 enero Campeonato de Gipuzkoa 13 y 14 enero Copa del Rey y de la Reina 27 enero Campeonato de Euskadi 3 y 4 febrero Cto. Euskadi veteranos 4 febrero Campeonato de España 17 y 18 febrero Campeonato del Mundo 2-4 marzo

Más allá de la Copa de Euskadi, una semana después, el jueves y viernes, se disputará, también en la pista cubierta donostiarra, el Campeonato de Euskadi de pruebas combinadas. El Campeonato de Gipuzkoa llegará el sábado y domingo de la semana siguiente, es decir, los días 13 y 14 de enero. Y el primer gran reto para los equipos poderosos del territorio será clasificarse para la Copa del Rey y de la Reina del 27 del mismo mes.

Valencia será el escenario donde se citen los ocho mejores equipos de España y allí esperan volver a estar la Real Sociedad (hombres) y el Atlético San Sebastián (mujeres), y quién sabe si también el Super Amara BAT femenino.

Una semana después llegará, también en el Velódromo de Anoeta -la última competición importante antes de la renovación del material sintético-, el Campeonato de Euskadi absoluto, coincidiendo el domingo, segundo día de competición, con el momento para los veteranos.

El estatal, en Valencia

Tras la buena experiencia de los atletas guipuzcoanos en febrero de este año en la nueva pista cubierta de Salamanca, donde lograron un total de seis medallas, este curso el Campeonato de España regresa a Valencia. Será los días 17 y 18 de febrero en una cita que repartirá los últimos billetes para el Campeonato del Mundo de Birmingham (del 2 al 4 de marzo). Allí, por primera vez en mucho tiempo, no estará la retirada Ruth Beitia. Orlando Ortega no preparará la pista cubierta y la gran opción de metal para España será la de Adel Mechaal. También regresará en breve a la competición el velocista Bruno Hortelano, quien no compite desde su accidente de tráfico en verano del año 2016.

Salvo gran sorpresa, será complicado que haya representación guipucoana en el Mundial de la ciudad británica. Se trata de la primera temporada sin Naroa Agirre -espera a su primer hijo- en muchísimo tiempo, aunque seguro que las pertiguistas arrasatearras Malen Ruiz de Azua y Maialen Axpe vuelven a pelear por estar en los podios estatales. En Salamanca, Ruiz de Azua ganó y Axpe se colgó el bronce.

También prometen las vallas. La donostiarra María Mujika, ya compitiendo con el Valencia, se estrena corriendo un 200 este sábado, y si no acaba excesivamente cansada también hará el 60 vallas. La actual campeona de España absoluta en verano tratará de mejorar sus registros bajo techo y acercarse a Teresa Errandonea, plusmarquista vasca desde febrero (8.25). Nora Orduña sigue recuperándose.

La velocista Alazne Furundarena, los saltadores Olatz Arrieta, Istar Dapena y Pablo Cid, las mediofondistas Lorea Ayala y María Lasa... serán algunos de los nombres propios a seguir esta temporada bajo techo en la que tiene muy pocas opciones de poder competir el triplista Iñigo Uribarren, lesionado.