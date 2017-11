La mundialista Marisa Casanueva se decanta por el Atlético

La fondista Marisa Casanueva, ganadora en 2016 del Maratón de Donostia y mundialista en Londres en agosto, vestirá la camiseta del Atlético San Sebastián. Afincada en la capital guipuzcoana desde pocos meses antes de la disputa del Campeonato del Mundo, la atleta nacida en Manresa se entrena en Anoeta a las órdenes del irundarra Ricardo Jiménez, una de las razones que le han llevado a recalar por un conjunto guipuzcoano.

El fichaje de Casanueva por el Atlético supone un gran refuerzo para este club habitual en las finales por el título de la liga de División de Honor. «Más allá de seguir progresando en busca de mi objetivo a largo plazo, que es estar en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, intentaré ayudar en la medida de lo posible al Atlético en las ligas», asegura la fondista, capaz de correr la larga distancia en abril en Hamburgo en 2h32:22, crono que le sirvió para estar en Londres.

«Donostia es el mejor sitio para cumplir mis objetivos. El año pasado estaba sin club y quería cambiar esa situación. La opción del Atlético me ha parecido la más razonable. Yo no tengo problema, siempre y cuando para la ruta no suponga un problema, para ayudar al club en las ligas corriendo el 3.000», continúa la atleta, residente en Zaragoza hasta este año.

Mundial de Media

A corto plazo, el primer objetivo de Casanueva es el de ganarse una plaza en el Mundial de Media Maratón, que se disputará en Valencia en marzo. «Para clasificarme, tengo que buscar la mínima el 20 de enero en el Campeonato de España, en Melilla».