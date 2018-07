Dar el máximo no siempre es sinónimo de éxito

Octavian Mihail Romanescu, la estrella en casa

Octavian Mihail Romanescu llegaba a la reunión de casa justo una semana después de pulverizar su marca personal de los 100 metros. El pasado sábado, en Santander, corrió en 10.52, y el velocista de origen rumano afincado en Beasain desde hace ya más de una década demostro ante los suyos que no fue un espejismo. Este sábadono bajó de 10.50, no. Pero volvió a romper la barrera de los 10.60 por partido doble, aunque una de ella con viento excesivo. En semifinales, 10.59 fue su crono (+2,3 m/s). Y, además, el esprínter de la Real Sociedad se dejó lo mejor para la final. Ante la ausencia del nigeriano Okeudo (inscrito, aunque no se presentó), Romanescu paró el crono en 10.57 (+1,3 m/s). Se llevó el triunfo en casa; la victoria, la demostración de que está mejor que nunca y, claro, el jamón que se regalaba a todos los ganadores. Le siguieron en la final Pablo Mirete y el joven guipuzcoano Ibai Fernández (10.82). La vizcaína Aitana Rodrigo ganó la final femenina.