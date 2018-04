Atletismo Los 'majors' de Martín Fiz Afilado. El rostro afinado de Martín Fiz refleja su gran condición física. / ADRIÁN RUIZ DE HIERRO A sus 55 años, el alavés Martín Fiz podría convertirse en el primer atleta que logra ganar los seis maratones más prestigiosos del mundo M. J. SILVANO Viernes, 20 abril 2018, 11:33

Martín Fiz quiere hacer historia en el maratón de Londres, que se disputa este domingo. El gasteiztarra, a sus 55 años, podría convertirse en el primer atleta en lograr la victoria en su categoría en los seis circuitos de maratón más afamados del planeta. El que fuera campeón del mundo de la distancia en 1995, sigue teniendo sed de triunfos. Es nuestro Rafael Nadal del atletismo. «A fecha de hoy, a pocos días para la prueba, tengo unas sensaciones muy familiarizadas con mi época en la élite: profesionalidad, motivación y responsabilidad».

La pasión que pone el alavés en cada uno de sus nuevos proyectos deportivos le han llevado a acumular más de 300.000 kilómetros en sus piernas. «Este domingo me he planteado correr el maratón de Londres en 2h27:45, un registro que para un hombrecito de 55 años no estaría nada mal. Pero más ilusión me haría ganar la carrera en mi categoría. Es el único que me falta. De esta manera, sería el primer atleta en el mundo en alcanzar la victoria en los seis circuitos de 42,195 kilómetros más prestigiosos del mundo, los seis 'majors': Nueva York, Tokio, Boston, Berlín, Chicago y Londres».

Este reto comenzó a gestarse «con el ideal de disfrutar de ello. De hecho, lo estoy haciendo. Sin embargo, según he ido ganando maratones: Nueva York (2h34:33 en 2015), Tokio (2h28:29 en 2016), Boston (2h30:57 en 2016), Berlín (2h26:32 en 2016) y Chicago (2h28:09 en 2017 con récord incluido), se fue incrementando el nivel de responsabilidad».

La exigencia de Martín Fiz es máxima. En su haber atesora grandes marcas: 2h08:05 en maratón, 1h01:07 en los 21,097 kilómetros. «¿Esto es bueno? Para mí sí, ya que me hace sentir en alerta y a la vez muy vivo. Me sigue moviendo la pasión por este deporte. No lo tengo nada fácil, nunca lo tuve. Lucharé por la victoria y solo yo puedo creer que puedo conseguirlo».

Ejemplo para sus atletas

Martín Fiz es el entrenador de dos grandes fondistas que son todo un referente en el atletismo estatal: Elena Loyo e Iván Fernández. Precisamente Elena acaba de hacer un fantástico registro en el maratón de Milán (2h33:19), lo que supone la mínima para el Campeonato de Europa, que se disputará del 7 al 12 de agosto en Berlín. «Los atletas que entrenan a mis órdenes triunfan porque les he inculcado el trabajo, el afán de superación y el respeto hacia sus rivales. Me ven como un referente, pero sobre todo me ven que aún, pese a todo lo que he conseguido, sigo entrenando y esforzándome como si fuera un atleta profesional».

El veterano atleta alavés se considera una persona privilegiada que hace lo que realmente le gusta. «Soy un afortunado de la vida porque hago lo que me gusta y además me gano la vida con ello. Estoy feliz y sobre todo estoy viendo que tanto los jóvenes adolescentes como los más mayores me tienen como embajador de esta oleada llamada running y aspectos de la vida saludable. En la época de deportista de élite creí que una vez terminada la fase de profesional se acabaría el deporte para Martín Fiz. Pero al poco tiempo de dejarlo me di cuenta de que el deporte es mi modo de vida y que si se practica sin obsesiones, no tiene fecha de caducidad. Nací para correr. Se lo dedico a todos los corredores del mundo».