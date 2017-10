Atletismo El marroquí Lakriti y la alavesa Elena Loyo logran un cómodo triunfo en la XXVIII edición del Cross Grupo Delta 3 Playas El estupendo día acompañó a los 2.150 corredores que tomaron la salida. De ellos un tercio fueron mujeres M. J. SILVANO San Sebastián Domingo, 8 octubre 2017, 12:21

Por cuarto año consecutivo la victoria en el clásico Cross de las Tres Playas se la apuntó un atleta de nacionalidad marroquí. Las tres últimas ediciones su ganador fue El Hassan Oubaddi con ficha de la Real Sociedad y hoy domingo entró primero su compatriota Arif Lakriti con un tiempo de 30:19. Este chico nacido en 1990, terminó tercero en la primera edición del bonito medio maratón de Zumaia. “Vivo en Marruecos. Tengo visado de turista, suelo correr carreras en España y luego me voy a mi país. Es la primera vez que participo en esta prueba y la verdad, es espectacular. El día ha sido perfecto: soleado, fresquito y sobre todo muy ambientado”.

El fondista de Bidebieta Ander Sagarzazu se probó a sí mismo y el resultado no pudo ser mejor. “He salido a sensaciones y éstas han sido muy buenas. He tratado de darlo todo. Ha empezado tirando un corredor navarro, al poco le he dado caza. En el kilómetro cinco me he puesto a tirar fuerte y he sacado una ligera ventaja. Después me ha cogido Lakriti y se ha ido. Tengo como mejor marca en 10km 30:23, hecho en Laredo y casi lo he calcado (30:26)”.

El tercer premio recayó en el marroquí afincado en Errenteria Chakib Lacghar (30:30), segundo en el 2016.

Elena Loyo, por tercer año consecutivo, se mostró muy superior

La corredora de Zuya (Álava) Elena Loyo volvió a volar en los rápidos 10 kilómetros del Tres Playas en el que ya acumula su tercera victoria consecutiva. De inicio a fin, la pupila del campeonísimo Martín Fiz, se colocó como punta de lanza de la gran tropa femenina. En el 2016 invirtió un tiempo de 36:30 y en esta ocasión dejó parado el reloj en 34:40. “Es una carrera que me encanta y en la que veo mucha participación de chicas. Por cierto, me ha gustado mucho la idea de poner liebres femeninas en la Behobia. Una iniciativa que ya era deseable ya que las chicas necesitamos de las mismas oportunidades que los chicos”.

La hernaniarra Maitane Guerrero repitió la segunda plaza del año pasado, aunque con 37:27 mejoró en 24 segundos su mejor crono hasta la fecha en esta carrera. “Ordizia y este Cross son mi primera toma de contacto serio en asfalto. Mi objetivo principal es la Behobia”.

La oñatiarra Saioa Arkonaga luchó para hacerse con la tercera plaza del podio femenino con 38:29.

2.424 euros recaudados para Aspanogi

El abogado donostiarra Antxon Iruretagoyena, miembro de Rotary, recogió en nombre de Aspanogi el cheque valorado en 2.424 euros que corredores y Club de Atletismo Jakintza donaron a partes iguales a esta Asociación de padres y madres Oncológicos de Gipuzkoa. “Nuestro sincero agradecimiento a todos los korrikalaris y organización por su solidaridad”.

Como todos los años la movilización del voluntariado fue ejemplar por parte de los integrantes de la Escuela de Atletismo Jakintza y trabajadores del Grupo Delta, principal patrocinador del Cross de las Tres Playas.

Clasificaciones

Hombres

1º Aziz Lakriti Marruecos 30:19

2º Ander Sagarzazu Donostia 30:26

3º Chabib Lachgar Marruecos 30:30

4º Pablo Salaverria Donostia 30:34

5º Miguel Aristu Navarra 31:35

6º Albert Ferrer Cataluña 32:18

7º Gorka Satrustegi Ordizia 32:30

8º Raúl Gómez Lasarte-Oria 32:35

9º Iban Rodríguez Gasteiz 32:48

10º Hossain Kaanache Orio 32:53

Mujeres

1ª Elena Loyo Gasteiz 34:40

2ª Maitane Guerrero Hernani 37:27

3ª Saioa Arkonaga Oñati 38:29

4ª Leticia Acereda Tudela 39:55

5ª Marisol Ramos Oñati 39:45