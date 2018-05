Atletismo Ruiz de Azua, protagonista en el Miniestadio La pertiguista Ruiz de Azua, en el Miniestadio de Anoeta. / J.M. LÓPEZ La arrasatearra, con 4,15 metros en pértiga, fue la atleta más destacada en la segunda jornada del Campeonato de Gipuzkoa KAREL LÓPEZ Lunes, 28 mayo 2018, 08:01

La regularidad es esencial en disciplinas tan complicadas como la pértiga. Y si algo está demostrando Malen Ruiz de Azua es que superar el listón por encima de los 4,10 metros ya es casi como salir de su casa para bajar a comprar el pan. Ayer, en la segunda jornada del Campeonato de Gipuzkoa disputado en el Miniestadio de Anoeta, la arrasatearra saltó 4,15 metros en su segunda tentativa, tratando minutos después de mejorar en un centímetro su marca personal. El listón se cayó en 4,33.

Se hizo con el oro sin problemas a pesar de no encontrar su mejor versión. «Las sensaciones no han sido las mejores. Creo que me falta ajustar un poco el salto», destacaba la saltadora del Super Amara BAT tras un concurso en el que no compitió MaialenAxpe.

La suya fue la mejor actuación de la segunda jornada. No hubo grandes registros en la instalación donostiarra. Eso sí, Junkal Etxegaray sumó al título del sábado en 400 el de 200 (25.27), Asier Corthay saltó 2,02 metros en altura yEnekoCarrascal se fue hasta 14,93 en triple.

Hortelano mejora

«Qué bien se está cuando se está bien», apuntó Bruno Hortelano tras mejorar nuevamente su registro en la vuelta al anillo. Una semana después de su reaparición, el plusmarquista estatal de 100, 200 y 4x100 paró el crono en 45.67 en Oordegem (Bélgica), mejorando en 29 centésimas su registro de 400. Esta semana correrá su primer 200 tras el accidente.

Copa de Europa de clubes

En Birmingham se celebró durante el fin de semana la Copa de Europa de clubes. Tanto el Playas de Castellón masculino como el Valencia Esports femenino subieron al tercer cajón del podio en la ciudad británica.