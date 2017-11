Atletismo Llega el cross Bolunburu de Eibar La LXVIII edición arranca el domingo a las 10.30 horas. La prueba senior femenina será a las 11.15 y la masculina a las 11.40 MJ. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 30 noviembre 2017, 08:34

A las 10.30 horas arranca el próximo domingo la primera de las carreras del programa del veterano Cross Bolunburu organizado por el club Deportivo Eibar. La prueba transcurrirá tal y como es costumbre por las campas de Olabe. En esta cita del calendario invernal federado correrá el exatleta internacional Kamel Ziani, al que le vimos ganar con mucha autoridad en el reciente cross de Irún. «Me encuentro con ganas. He fichado por el Goierri Garaia y si les puedo ayudar fenomenal. Estoy muy tranquilo en esta época de mi vida. Me he metido a organizar un cross infantil que se celebrará el próximo 6 de diciembre en Orio. Es bueno que se potencien pruebas atléticas para los pequeños. Jugando pueden sacar gusto al atletismo».

Como principal oponente el oriotarra se topará con el segurarra Eneko Agirrezabal, quíntuple campeón provincial de campo a través (2011, 2012, 2013, 2015 y 2016). «Estoy metiendo kilómetros de cara a hacer un buen medio maratón».

DATOS CROSS DE EIBAR Fecha Domingo 3 de diciembre. La LXVIII edición del Cross Bolunburu discrurrirá por las campas de Olabe. Organizador C.D. Eibar. Horarios y carreras La competición para atletas federados dará comienzo a las 10.30 con la prueba sub20 femenina, sub16 y veterana masculina. A las 11.15 se disputará la senior femenina (5.100m) y a las 11.40h la masculina (8.500m). Gabonetako Krosa en Irun La IV edición se celebrará el 16 de diciembre a partir de las 15.30 horas. www.kirolprobak.com

Hay que recordar que esta temporada el Campeonato de Gipuzkoa no se celebrará a una sola jornada tal y como venía sucediendo, sino que será el resultado de las participaciones de los atletas en varios croses. En las categorías inferiores computarán Irun, Eibar, Ordizia, Elgoibar y San Sebastián, mientras que en la absoluta serán todas menos el Juan Muguerza.

La jornada de competición llegará a su momento álgido con las carreras absolutas. La femenina comenzará a las 11.15 horas sobre 5.100m y la masculina media hora más tarde con 8,5 kilómetros por recorrer.

IV Gabonetako Krosa del BAT

El equipo del Súper Amara BAT con Ibon Muñoz como jefe de filas, presentó ayer en el Restaurante Iñigo Lavado de Irun la cuarta edición del Cross de Navidad que tiene previsto disputarse el próximo 16 de diciembre. En este entrañable evento deportivo, en el que hay un maridaje perfecto entre atletismo y fiesta, ya se han registrado en www.kirolprobak.com más de 300 corredores. «Esperamos rondar las 700 inscripciones. La principal novedad es la oferta de dorsal padrino. Si has corrido nuestra carrera en ediciones anteriores y nos traes un amigo que no la haya hecho, te devolvemos cinco euros de tu inscripción», indicó el irundarra. Ya se ha cubierto la mitad del cupo (650 plazas) reservadas a las diferentes carreras infantiles. «Podrán participar todas las niñas y niños que lo deseen de forma totalmente gratuita».

Una distancia de cinco kilómetros urbanos es el recorrido propuesto por los coordinadores de esta singular prueba que dará el pistoletazo de salida a las 16.45 horas en el Paseo Colón. El tiene su parte solidaria en el que cada inscrito la organización donará un euro a un motivo solidario diferente cada año. En esta ocasión se destina a la Asociación Intercultural Adiskidetuak.