El keniano Hosea Maiyo repite triunfo pero termina muy lejos del récord
La victoria en categoría femenina ha sido para la española de origen etíope Rehima Serro (2h.44.23) mientras que Ana Isabel Alonso no ha podido con el récord de España de veteranas W50
San Sebastián
Domingo, 26 noviembre 2017

Una segunda parte de carrera muy lenta ha impedido que el crono de Hosea Maiyo (KEN) amenazara el récord del maratón de San Sebastián que desde 2002 ostenta Cherigat con 2h09.34. El keniano, eso sí, ha repetido victoria con un tiempo de 2h.12:55, también lejos de su marca de hace un año cuando sorprendió a todos. El gallego Pedro Nimo ha ocupado la cuarta plaza con 2h15:12, y por lo tanto no ha logrado la mínima europea. El asfalto mojado le ha impedido estar en ese objetivo (2h.14.30) ya que la zancada no era firme. Cuarenta segundos entre la gloria y la tristeza. La victoria en categoría femenina ha sido para la española de origen etíope Rehima Serro (2h.44.23). Ana Isabel Alonso no ha podido con el récord de España de veteranas W50.

La carrera ha ido a la inversa que la meteorología. Si antes de la salida y durante la primera parte, la lluvia ha sido una constante, en la segunda media el sol ha lucido, temperatura correcta, con un cielo azul precioso... y sin embargo los mejores tiempos de los corredores han llegado bajo la lluvia y los peores registros con el solecillo. Así es el maratón.

Maratón de San Sebastián. / J.M. López

La prueba ha estado lanzada por el guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en la pasada Behobia, pero se ha escapado de todos y no ha realizado las labores de liebre como se había anunciado. Por detrás de Iraitz, a cien metros, el grupo de africanos, siete entre liebres y atletas que venían a completar los 42 kilómetros. No ha sido un mal paso por el km 5 (15:29). Los rirtmos eran optimistas para conseguir buenos cronos finales. Labor de liebres adecuada y respuesta de los atletas favoritos sin hacer locuras. Las posibilidades de bajar de 2h10 seguían intactas en el km 10 (31:07) y 15 (46:39)... incluso al paso del medio (1h.05:10) la cosa no marchaba mal a nada que los corredores avivaran un poco el ritmo. Sin embargo todo se torció desde el km 30. Un parcial lentísimo de 5 kms de 16:51 rompió las opciones de batir el récord e incluso se escapaba la opción de que el dorsal 1, Maiyo, repitiera victoria con mejor crono que en 2016.

La prueba se ha roto definitivamente en el kilómetro 35. Un cambio de ritmo de Maiyo no ha sido respondido ni por Kibiwott y Kipkemboi. Desde ese momento ha sido un monólogo del hombre que ha repetido txapela en este Zurich Maratón Internacional de San Sebastián en su 40 edición.

El podio ha sido africano con los también kenianos Mark Kibiwott (2h.14:33) y Daniel Kipkemboi (2h14:43). El medio maratón lo ha ganado Iraitz Arrospide (RS) con 1h.05.35, sin mínima mundialista. En un primer repaso a la clasificación, se aprecia un bajón en corredores por debajo de 2h.30 (solo 8).