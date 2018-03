Atletismo Jokin Lizeaga y Maite Maiora, maestros en una edición dura de la Travesía Donostia-Hondarribia Talaia Bidea Lizeaga,a su llegada a meta / Lusa El urnietarra suma su tercer triunfo y la mendarotarra se estrena en el palmarés M.J. SILVANO Domingo, 25 marzo 2018, 14:37

El urnietarra de 39 años Jokin Lizeaga se ha hecho este domingo con su tercer triunfo- tras ganar en 2013 y 2014-en la 8ª edición de la Trail de montaña Talaia Bidea de 30,8 kilómetros. En chicas, ha vencido la mendarotarra Maite Maiora, toda una especialista en este tipo de terreno.

Las condiciones que han tenido que soportar los 472 corredores que han tomado la salida han sido muy duras; fuertes rachas de viento acompañadas de abundante agua. El terreno, que estaba muy empapado, se convirtió en muchas zonas en un auténtico barrizal.

Jokin Lizeaga es profesor de Educación Física en el Baztán (Navarra). En el 2002 cambió la bici por las carreras Trail. Lleva más de una década entrenando a atletas que compiten en pruebas de montaña. “Preparo a una docena de corredores. Trato de transmitir la experiencia que tengo. Se pueden hacer cosas muy chulas. Este tipo de recorridos requieren de mucho entrenamiento y la técnica es muy importante. Este triunfo se lo quiero dedicar a mis tres hijos y a mi pareja Ainhoa”.

Lizeaga ha parado el crono en esta ocasión en 1h14:18. El mejor tiempo lo posee él mismo con 2h13, realizado en 2013, precisamente cuando obtuvo su primera victoria. “No era un día para pensar en récords”, ha explicado a DV.

Su amigo y compañero de travesía durante muchos kilómetros Iker Oliveri, ganador de las tres últimas ediciones, ha felicitado a Lizeaga. “Para mí es un gran referente y el modelo a seguir. Hemos ido con él Aritz Kortabarria, Jose Amuñagorri y yo hasta Jaizkibel, su terreno. Ahí nos ha cogido distancia y ya no le hemos podido dar caza. Estoy satisfecho. En el 2013 y 2014, años en los que se impuso Jokin, yo fui segundo”.

Maite Maiora, intratable

“Me he quitado la espina de la primera edición en la que fui cuarta”, ha declarado Maite Maiora esta mañana tras terminar en 2h44:17 la carrera contenta con el resultado. Esta ultrafondista ha sido distinguida en varias ocasiones por la Asociación de Prensa Deportiva Guipuzcoana por sus meritorios logros como la victoria en 2017 de la durísima maratón de montaña Zegama-Aizkorri en la que batió el récord con 4 horas y 34 minutos. “Es uno de los grandes resultados de mi carrera deportiva. Me he puesto un reto personal denominado “040” partir de un desnivel de 0 a nivel del mar subir al Teide y volver a bajar. Son unos 52 kilómetros y la fecha está todavía por fijar. Esta victoria se la dedico a mi pareja Iosu que siempre está apoyándome”.

La lezotarra Lourdes Oiartzabal, segunda clasificada, ha cubierto los últimos metros con su hijo de ocho años Aimar en 2h56:10. “Qué maravillosa forma de estrenarme. Mi hijo me suele decir que no hay nada imposible”.

La tercera ha sido la fondista de Hernialde Itxaso Leunda que ha invertido un total de 3h02:16.

El Club Deportivo Fortuna ha demostado de nuevo su gran trabajo organizativo. Más de 200 efectivos han contribuido a que, pese a las malas condiciones, todo saliera bien. “Hemos tenido que bandear una difícil edición. El montaje con tanta lluvia nos ha resultado muy complicado”, ha resumido Arantza Rojo, coordinadora de la Talaia Bidea.