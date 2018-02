ATLETISMO Iván Fernández logra su décimo título de campeón de Euskadi de cross Iván Fernández, en acción. / MORQUECHO Se cumplieron las previsiones en Amurrio, donde se disputó el Campeonato de Euskadi de cross M. J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 12 febrero 2018, 07:21

Las previsiones se cumplieron en el campeonato de Euskadi de cross celebrado en Amurrio. El gasteiztarra Iván Fernández se caló su décima txapela consecutiva en un circuito que encandiló a los corredores. El pupilo de Martín Fiz terminó en un tiempo de 38:34, aventajando en tan solo cuatro segundos al segurarra Eneko Agirrezabal, vigente campeón vasco del trazado corto. «No me he sentido muy allá. He intentado seguir a Iván, pero se me ha ido. A partir de ahí ha tocado sufrir. He ido casi toda la carrera con Ander Sagarzazu. He podido hacer un cambio al final. A pesar de todo, he terminado muy contento porque he competido bien y el resultado es bueno».

El donostiarra Sagarzazu, campeón de Gipuzkoa de 10 kilómetros ruta, luchó a tope para amarrar la tercera posición. «Estoy satisfecho. El circuito es muy bonito, había zonas bastante embarradas. Ahora a pensar en los 10 kilómetros de Laredo (17 de marzo)».

Por equipos, magnífica actuación de los chicos de Deportes Apalategi (Unai Arroyo, Aitor Etxeberria, Hossain Kaanache, Gonzalo Fuentes e Ibai Alba), que les llevó a ocupar la primera plaza del podio con 38 puntos. El Goierri Garaia fue segundo con 45.

«Temporada redonda». De esta manera califica el cierre de la temporada invernal Ainhoa Sanz tras adjudicarse también el título vasco de campo a través. En Oiangu lo hizo en la distancia corta. «Me he encontrado muy bien. Majida y yo nos hemos ido desde el principio y hasta la mitad de carrera no hemos incrementado el ritmo. Luego ya ha empezado a hacer cambios y se me ha ido unos metros. El circuito es muy chulo y divertido con obstáculos (troncos, cupelas y montículos)».

Majida Maayouf ganó la prueba pero no optaba al título por su condición de extranjera.

Por conjuntos, las chicas del Bilbao Atletismo fueron las campeonas , seguidas del Att San Sebastián. La tercera plaza se la llevó el Goierri Garaia.