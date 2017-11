Ana Isabel Alonso: «El récord de Donostia lo viví metro a metro»

El 15 de octubre de 1995, Ana Isabel Alonso hizo historia en el atletismo español tras realizar la mejor plusmarca femenina en los exigentes 42,195 kilómetros con 2 horas 26 minutos y 51 segundos. Fue precisamente en el circuito de San Sebastián donde alcanzó la gloria bendita. «Lo recuerdo como si fuera ayer. Quizás no soy capaz de transmitir con palabras el sentimiento que me produjo ver reflejado en el marcador ese crono. Santiago De la Parte, mi entrenador de siempre y Paco Villameriel, mi liebre, me decían a falta de dos kilómetros que lo teníamos, pero nunca me llegué a imaginar que lo iba a conseguir con tanta diferencia. Entré en el estadio y a lo lejos vi el reloj. Entonces me exprimí todo lo que pude. Entré desencajada pero feliz. En parte debo este resultado a otra gran maratoniana, Rocío Ríos, que era la vigente plusmarquista. Entró segunda con 2h28:20». Ahora, Alonso volverá el próximo 26 de noviembre a correr en San Sebastián, en el maratón de Donostia, que este año cumple su XL aniversario.

Alonso es de Palencia, concretamente de un pequeño pueblo llamado Villaherreros, ubicado a 44 kilómetros de la capital y que cuenta con unos 200 habitantes. «Soy una privilegiada. Me siento muy querida y mimada por mi familia y tocayos. Mis méritos los han celebrado siempre con mucho entusiasmo y como si fueran suyos y eso es algo que siempre lo llevo en mi corazón. Decidí retirarme de la alta competición porque estaba fatigada mentalmente. Mina mucho la presión de seguir manteniendo el nivel para no perder becas o hacer mínimas para campeonatos internacionales», asegura.

La palentina dejó el atletismo de alto nivel «pero nunca he parado. Sigo saliendo a correr una hora todos los días. Eso ha hecho que no pierda la forma. Lo dejé con 47 kilos, los mismos que peso ahora. Puede parecer extraño pero he de reconocer que me cuido más que cuando era élite. Mi hijo regenta un centro que se ocupa del estudio mecánico de la marcha, tengo personas cercanas que me ayudan en la dieta, hago Reiki, he reducido la jornada laboral para poder tener más tiempo para entrenar, tengo un coach que me ayuda a estar más ilusionada y mentalizada».

La mejor maratoniana española de todos los tiempos se ha puesto otro reto que es el de rebajar el mejor crono de mayores de 50 años que realizó en Venecia Aurora Pérez. El más difícil todavía es que la madrileña lo hizo recién cumplidos los 50 años y en el caso de la palentina lo hará con 56. «Todas las estrellas se han alineado para ello. Ya llevaba meditando sobre la idea de intentarlo. Somos una familia muy admirada ya que se nos puede ver a los tres corriendo juntos. Mi marido hasta hace cuatro años no corría y, fíjate, ha terminado su primer maratón en Valencia en algo más de cuatro horas. Todos los fines de semana solemos participar en una carrera popular que además de divertirnos nos da chispa. Pueden pasar muchas cosas en este camino que he iniciado. No me inquieta en lo más mínimo si no sale. Pase lo que pase sé que habrá merecido la pena. Me encuentro pletórica de energía y muy motivada. Gente anónima se me acerca para decirme que irán a San Sebastián a animarme. Para mí es algo muy grande escuchar estas palabras».

DE CERCA Natural de Villaherreros (Palencia) Fecha de nacimiento 16 de Agosto de 1961 Ostenta el récord de España de Maratón con 2 horas 26 minutos y 51 segundos Lo consiguió en San Sebastián el 15 de Octubre de 1995. Participará en el XL aniversario del Maratón donostiarra (26 de noviembre) con el propósito de rebajar la mejor marca nacional de mayores de 50 años (2h52:02). Hasta ahora lo tiene la madrileña Aurora Pérez.

La palentina, que será homenajeada el próximo 26 de noviembre cuando la prueba llega a su cuadragésima edición, participará con el ambicioso objetivo de rebajar la mejor marca española de mayores de 50 años que está fijada en 2 horas 52 minutos y 2 segundos, lo que supone ir a un ritmo medio por kilómetro de 4 minutos y 6 segundos. «Quiero dar a entender que el deporte no tiene edad, que no hay que perder la ilusión y que hay que buscar objetivos. El récord de España lo viví metro a metro. El público me llevó hasta el final. Ahora en un plano totalmente popular me gustaría revivir todo aquello que me hizo tan feliz».

Alonso se va aclimatando poco a poco al ritmo que se requiere para lograr su ansiado objetivo. «Todo va genial. Estoy entrenando con mucha ilusión y lo que es más importante sin ningún problema, sumando kilómetros y empezando a familiarizarme al ritmo requerido».