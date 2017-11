Un incombustible Ziani gana el cross de Irun a sus 45 años

Dos protagonistas han sobresalido este domingo por encima de todo en el atractivo y ambientado Cross Ciudad de Irun, que ya tiene 49 años de trayectoria. En el plano de la competición, el numeroso público que ha acudido a disfrutar del extenso programa de carreras y ha apludido con mucho entusiasmo al exatleta internacional Kamel Ziani, que a sus 45 años ha dado una lección magistral de atletismo tras imponerse con mucha autoridad en la carrera absoluta masculina.

Toda la familia atlética ha realizado un sencillo pero entrañable paseo-carrera en memoria de Periko Sanroma, fallecido en fechas recientes.

La 49ª edición se ha celebrado bajo unas condiciones de temperatura frescas (7ºC) y cielo despejado. Pese a todo, la afición no se ha amedrentado y ha acudido a dar ánimos a todos los corredores que concurrieron en las diferentes categorías.

«¡Qué ilusión me ha dado volver a ganar en este cross donde he vencido unas cuantas veces!», ha destacado el incombustible atleta tras cruzar la línea de meta. «Me he sentido como cuando gané siendo promesa el Campeonato de Euskadi absoluto en el Cross de San Sebastián. He fichado por el Goierri Garaia y mientras me sienta bien seguiré corriendo aunque sin ninguna presión. He venido con mi hijo mayor Nizar, a él también le gusta correr», ha añadido Ziani.

A Kamel Ziani, poseedor de una marca de 2h10:18 en maratón, no le hizo falta exprimirse al final y tras completar los 7.940 metros paró el crono en 26:26. Cuatro segundos le sacó al marroquí Mostapha Charki, fichaje del Hiru-Herri, y once al joven donostiarra de 24 años Gonzalo Fuentes (Deportes Apalategui).

Victoria cómoda en féminas

Se repitió el guion en la vertiente femenina y la pupila de Martín Fiz Sian May Robertson, segunda en 2016, se ha adjudicado el triunfo cómodamente con 20:46. «Vivo en Vitoria, tengo 23 años y estudio diseño industrial en la Universidad de Mondragón. Entreno con Iván Fernández y Elena Loyo, todo un lujo», ha relatado. Marina González, del Atlético San Sebastián, ha sido segunda. «Solo llevo dos años como federada, pero recuerdo a Periko porque siempre se mostraba muy cercano con los atletas», ha apuntado en relación al homenajeado.

El cuerpo técnico de la Federación Atlética Guipuzcoana, su mujer, hijas y nietas, representantes de clubes y atletas coincidieron al decir que el impulsor y alma máter del Haurtzaro, Periko Sanroma, dedicó toda su vida al atletismo y no podemos más que darle las gracias.