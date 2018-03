Atletismo Iker Oliveri y Uxoa Irigoyen buscarán su cuarto triunfo en la Talaia Bidea Iker Oliveri celebra su victoria del pasado año / De la Hera Un pelotón de 500 corredores partirá el domingo 25 de marzo a las 9.30 horas desde la Plaza de Cataluña de Gros M. J. SILVANO Martes, 20 marzo 2018, 14:32

El hondarribiarra Iker Oliveri y la andereño de Getaria Uxua Irigoyen tratarán de subirse por cuarta vez al podio en la bonita Trail de montaña Talaia-Bidea que celebra el próximo domingo su octava edición.

El Ayuntamiento de Hondarribia ha acogido este martes la presentación oficial de la prueba organizada por el Club Deportivo Fortuna. Arantza Rojo, representante del club, ha ofrecido a los medios los principales detalles de la carrera. "Intentamos en todas las carreras ocasionar el mínimo impacto en la naturaleza y también a nivel social. Hemos contado con la ayuda institucional para poder hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir. Como en años anteriores el trazado seguirá siendo el mismo y el número de participantes se limita a 500. La demanda de dorsales ha sido muy alta (1.150 solicitudes), algo similar a lo que viene ocurriendo en otras carreras de montaña con más prestigio del entorno. El porcentaje femenino sigue siendo pequeño porque se apuntan pocas mujeres (31)”, ha explicado.

El montañero local Iker Oliveri va a tener duros contrincantes. Entre ellos sobresalen los nombres del andoaindarra Jon Ugalde y el arrasatearra Aritz Kortabarria, segundo y tercero en el 2017.

Iker recordó su trayectoria en la Talaia-Bidea. "La primera edición no pude salir por lesión, he sido varias veces segundo (2013 y 2014) y los últimos tres años he ganado. Es una carrera muy rápida y los primeros nueve kilómetros son muy técnicos. El domingo, dado el tiempo que está haciendo, no se puede hablar de batir récords. Me encanta disfrutar de este paisaje. Soy un montañero tardío en este tipo de competiciones. Este último año estoy bajando mejor que nunca. Es importantísimo bajar bien. Toda la renta que puedas llevar subiendo se puede estropear en el descenso", ha indicado.

Uxoa Irigoyen, también quiere su cuarta txapela

La profesora de inglés de Getaria Uxoa Irigoyen, también con tres triunfos en su haber (2014, 2016 y 2017), quiere llevar a sus alumnos lo que sería su cuarta txapela en esta competición. No lo va a tener sencillo dado la calidad de otras mujeres participantes como es el caso de la mendarotarra Maite Maiora que en 2017 se proclamó campeona de la Copa del Mundo Overall. Otra completa atleta que opta a los puestos de honor es Itxaso Leunda.

La donostiarra Alazne Mujika, segunda veterana clasificada la pasada edición, expresó su agradecimiento por haber estado este martes en la presentación. "Cuando me llamaron para invitarme a la presentación me he llevado una grata sorpresa. El terreno estará complicado y el frío sin duda, ayudará. Mi deseo es sonreír llegando a meta", ha dicho.

La carrera cuenta con un metraje de 30,8 kilómetros de recorrido con 1.300m de desnivel positivo. Los atletas llegarán a una altura máxima de 438 metros y el porcentaje máximo de subida será de un 30% en Ulia.

Los corredores se pondrán en acción a las 9.30 horas desde la Plaza de Cataluña en el barrio de Gros y tras recorrer los 30,8 kilómetros arribarán a la calle Harresilanda en el Casco Viejo de Hondarribia donde está ubicada la meta.